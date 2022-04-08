Коротченко заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО угрожает России

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«Если государства Швеция и Финляндия вступят в военный блок НАТО, для Российской Федерации в такой ситуации это будет аналогичная угроза, как и вступление Украины в Североатлантический альянс», – такое мнение заявил газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Несколько раньше издание Великобритании, ежедневная газета The Times сообщила о том, что Хельсинки и Стокгольм в настоящий период времени уже готовят свои заявки на вступление в военный блок НАТО, которые подадут в Альянс летом нынешнего, 2022 года.
«После вступления в этот военный блок на территории этих двух государств будут, несомненно, размещаться системы серьёзного вооружения, которые будут нацеленные на Российскую Федерацию. Кроме того, вся инфраструктура, а также вместе с ними вся военная промышленность Финляндии и Швеции, будут интегрированы в единый контур возможностей военного блока НАТО», – пояснил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «В том случае, если такое вступление на самом деле произойдет, России в обязательном порядке необходимо делать ставку на сдерживание и предупреждение возможных угроз со стороны этих двух государств. Для этого следует размещать тактическое ядерное оружие в войсках Западного военного округа, на Балтийском и Северном флотах. Это позволит ограничить наступательные возможности Североатлантического альянса», – добавил собеседник.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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