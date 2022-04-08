WSJ: Невмешательство США в конфликт в Украине приводит их арабских союзников к неожиданным выводам

Сегодня, 11:14

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WSJ: Невмешательство США в конфликт в Украине приводит их арабских союзников к неожиданным выводам
Фото из открытых источников

Действия США касательно Украины заставило арабских союзников Вашингтона пересмотреть отношения с Белым домом. Об этом рассказал на страницах издания The Wall Street Journal (WSJ) исполнительный директор Вашингтонского института ближневосточной политики Роберт Сэтлофф, пишет Военное обозрение.

Он в своей статье отметил, что среди лидеров арабских стран растет убеждение в том, что США не намерены гарантировать или обеспечивать безопасность своим союзникам. Американцы в каждой конкретной ситуации преследуют только собственную выгоду.

Такая позиция США, по мнению Сэтлоффа, может привести к тому, что арабские страны решат обзавестись ядерным оружием для своей самозащиты.

Напомним, Россия начала 24 февраля на территории Украины «военную спецоперацию». США категорически отказались официально отправлять свои войска на украинскую территорию, в том числе и не обеспечили защиту в воздухе. Украина получает от США вооружение, но, как заявляют в Киеве, его недостаточно для того, чтобы вытеснить с украинской территории Российские войска.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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