Откуда Украина получает топливо для борьбы с РФ
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США угрожают странам, которые не поддерживают их политику относительно Украины и России. В частности, заместитель госсекретаря США Венди Шерман объявила, что меры в отношении России должны дать Китаю понять, какие для него могут быть последствия, если он окажет поддержку Москве.
Таким образом, американские политики продолжают продвигать новую стратегию вялотекущего сражения. На эту тему вышла статья в издании Global Times. Авторы аналитического материала отмечают, что Вашингтону выгодна ситуация на Украине, так как в Европу захлестнул поток беженцев. Также в ЕС наблюдаются отток капитала и дефицит энергетических носителей. Другие страны не желают идти на поводу у США, пишет ura.news.
Авторы статьи подчеркивают, что США, страны ЕС, Канада, Япония и несколько иных государств ввели против России жесткие санкции, но эти меры имеют отрицательный эффект и для Запада.
Как отмечает издание, происходящее можно оценить как «дипломатику принуждения». США и раньше придерживались подобных принципов. Например, в 70-х годах прошлого века Вашингтон запугивал Лаос, Кубу и Вьетнам.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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