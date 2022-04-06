Global Times: США продвигают новую стратегию войны с Россией

Сегодня, 17:49

0

Image 16+
Global Times: США продвигают новую стратегию войны с Россией
Фото из открытых источников

США угрожают странам, которые не поддерживают их политику относительно Украины и России. В частности, заместитель госсекретаря США Венди Шерман объявила, что меры в отношении России должны дать Китаю понять, какие для него могут быть последствия, если он окажет поддержку Москве. 

Таким образом, американские политики продолжают продвигать новую стратегию вялотекущего сражения. На эту тему вышла статья в издании Global Times. Авторы аналитического материала отмечают, что Вашингтону выгодна ситуация на Украине, так как в Европу захлестнул поток беженцев. Также в ЕС наблюдаются отток капитала и дефицит энергетических носителей. Другие страны не желают идти на поводу у США, пишет ura.news.

Авторы статьи подчеркивают, что США, страны ЕС, Канада, Япония и несколько иных государств ввели против России жесткие санкции, но эти меры имеют отрицательный эффект и для Запада.

Как отмечает издание, происходящее можно оценить как «дипломатику принуждения». США и раньше придерживались подобных принципов. Например, в 70-х годах прошлого века Вашингтон запугивал Лаос, Кубу и Вьетнам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Global Times: США продвигают новую стратегию войны с Россией

Сегодня, 17:49

Эксперт Сивков оценил возможное размещение Пентагоном ядерного оружия в Республике Польша

Сегодня, 09:39

Politico: Итальянский парламент необычно отреагировал на обращение Владимира Зеленского

Вчера, 14:34

Google сняла с себя ответственность за исчезновение сайта Минобороны из поиска

6-04-2022, 10:54

Востоковед Тавровский указал на три направления сотрудничества между РФ и КНР

5-04-2022, 15:09

Asia Times: почему президент Байден не может добиться расположения Ближнего Востока

5-04-2022, 11:49

«На полную катушку»: Политолог Перенджиев раскрыл смысл поставок оружия НАТО на Украину

4-04-2022, 15:39

Эксперт Леонков объяснил, почему США и НАТО отказались от плана по Донбассу и Крыму

4-04-2022, 09:44

Армией ВС из России сбит БПЛА ВСУ над Белгородом

3-04-2022, 19:04

Арестович: армия РФ начинает делать «крюк» в Донбассе, который может стать «котлом»

3-04-2022, 10:19

Эксперт Баранец ответил на вопрос о возможности тактического ядерного удара по штабам НАТО

3-04-2022, 08:09

Британская Mi-6 «раскрыла» план 2-го этапа спецоперации ВС России

2-04-2022, 14:49

Баранец: США хотят через конфликт на Украине истощить военный потенциал России

1-04-2022, 10:19

«РИА Новости»: Запад негодует от использования армией ВС из РФ эффекта «тумана войны»

31-03-2022, 15:49

Ветеран армии США Дэвис: российские военные готовят ловушку для ВСУ под Харьковом

30-03-2022, 19:39

Варшава и Москва оценила риск возникновения вооруженного конфликта

30-03-2022, 08:59

Крупный штраф заплатит житель Миасса за дискредитацию Вооруженных сил России

30-03-2022, 08:29

CNBC: применение ракет ВС РФ на Украине побило все американские рекорды

29-03-2022, 18:04

Бьюкенен: США предупредили НАТО о последствиях спецоперации на Украине

29-03-2022, 17:44

Баранец заявил, что военные РФ взяли под контроль территорию Украины, равную Британии

29-03-2022, 15:39

Комментировать

  • Думаю,что америки не станет после Украины,уголовная мигрантская недострана без культуры итп,не уйдут без возмездия.час Х для них нас тупит обязательно!
  • мы накажем америку!
Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Откуда Украина получает топливо для борьбы с РФ

Откуда Украина получает топливо для борьбы с РФ

Сегодня, 15:24

0

Украина лишиться возможности использовать вооружение из-за дефицита топлива. Об этом пишет Взгляд.ру , отмечая, что...

Подробнее
Выяснилось, почему вместо применения тяжелого вооружения в Мариуполе задействовали спецназ

Выяснилось, почему вместо применения тяжелого вооружения в Мариуполе задействовали спецназ

6-04-2022, 17:54

0

ВС России и ДНР продолжают сражаться с бойцами ВСУ за Мариуполь. Сейчас бои идут на территории завода «Азовсталь», куда...

Подробнее
Экономист Подлевских: заморозка резервов поставит РФ перед трудным выбором

Экономист Подлевских: заморозка резервов поставит РФ перед трудным выбором

6-04-2022, 14:04

0

Экономист, финансовый аналитик Николай Подлевских допускает возможность технического дефолта России по внешним...

Подробнее
От них требуется помощь армии и государству: Баранец об участии казаков в операции на Украине

От них требуется помощь армии и государству: Баранец об участии казаков в операции на Украине

6-04-2022, 18:03

0

Российское казачество, выступающее в поддержку российской операции против нацистского режима на Украине, могло бы...

Подробнее
В Петербурге собаки покусали девочку на детской площадке

В Петербурге собаки покусали девочку на детской площадке

5-04-2022, 21:44

0

В Кировском районе Санкт-Петербурга от нападения четырёх псов пострадал четырнадцатилетний ребёнок. Девочку со рваными...

Подробнее
В РФ прекращена поддержка корпоративных пользователей ОС Linux Ubuntu

В РФ прекращена поддержка корпоративных пользователей ОС Linux Ubuntu

6-04-2022, 11:09

0

Поддержка корпоративных пользователей ОС Linux Ubuntu в РФ прекращается. Разработчик дистрибутива Canonical...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Петербурге два голодных иностранца с пистолетом оставили магазин без продуктов и без выручки

В Петербурге два голодных иностранца с пистолетом оставили магазин без продуктов и без выручки

6-04-2022, 15:39

0

Двое грабителей, «зачистивших» магазин в Калининском районе Санкт-Петербурга, вряд ли успели употребить в пищу все...

Подробнее
Google сняла с себя ответственность за исчезновение сайта Минобороны из поиска

Google сняла с себя ответственность за исчезновение сайта Минобороны из поиска

6-04-2022, 10:54

0

Американская корпорация Google заявила, что непричастна к тому, что сайт Минобороны РФ исчез из поисковой выдачи....

Подробнее
Петербургские приставы взыскали двухмиллионный долг с бывшей главы службы безопасности Русского музея

Петербургские приставы взыскали двухмиллионный долг с бывшей главы службы безопасности Русского музея

6-04-2022, 14:39

0

Сотрудники Главного управления ФССП по Санкт-Петербургу смогли взыскать просроченную штрафную задолженность с...

Подробнее
Intel объявила о приостановке работы в РФ

Intel объявила о приостановке работы в РФ

6-04-2022, 10:44

0

Всемирно известная компания Intel, производитель процессоров из США, объявила о приостановлении своей деятельности на...

Подробнее