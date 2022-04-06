Эксперт Сивков оценил возможное размещение Пентагоном ядерного оружия в Республике Польша

Сегодня, 09:39

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Эксперт Сивков оценил возможное размещение Пентагоном ядерного оружия в Республике Польша
Военный эксперт Константин Сивков

Военный эксперт Константин Сивков спрогнозировал, будут ли США размещать на территории Польши ядерное оружие.

Ранее в Варшаве заявили, что готовы к тому, чтобы американское ядерное оружие было размещено на территории Польши, пишет Украина.ру. Но США, полагает Сивков, не пойдут на это, так как понимают, что склады с ядерным оружием в Польше гарантированно будут уничтожены, если дойдет дело до военного конфликта России и США.

По словам эксперта, при гипотетической войне между РФ и НАТО, изначально будет применяться обычное оружие. Но удары будут наноситься по складам с ядерным оружием. А в Польше такие склады слишком уязвимы перед Россией, уверен Сивков.

«Поэтому, согласно всем канонам военного искусства, которое недоступно господину [Ярославу] Качиньскому, размещать оружие в зоне досягаемости обычных средств поражения противника, которые могут гарантированно это оружие уничтожить, никто никогда не станет. Только идиоты могут на такое пойти. Поэтому Штаты никогда там этого не разместят», — заявил Сивков.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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