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Обозреватель Politico Ханна Робертс высказала свое отношение к обращению президента Украины Владимира Зеленского к итальянскому парламенту. Прежде всего, автор публикации обратила внимание на достаточно большое количество пустых мест в момент выступления Зеленского. По словам журналистки, каждый третий парламентарий не присутствовал. Робертс считает, что неявка политиков на выступление украинского президента указывает на тот факт, что в Италии немало людей, которые считают Россию дружественной страной, пишет politros.com. В статье также подчеркивается, что между Россией и Италией давно сложились теплые отношения.
Ранее в Италии большую роль в политической жизни играла коммунистическая партия, которая установила тесные связи с Советским Союзом. С тех пор многие итальянские политики оказывают поддержку Москве и выступают против политики США и НАТО. Часть парламентариев не считает, что должны принимать сторону Киева. Робертс также отмечает, что в парламенте есть политики, которые не одобряют увеличение военных расходов. Также немало политиков, которые заняли близкую к России позицию, отметила Робертс.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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