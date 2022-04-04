Google сняла с себя ответственность за исчезновение сайта Минобороны из поиска

Американская корпорация Google заявила, что непричастна к тому, что сайт Минобороны РФ исчез из поисковой выдачи. Ограничения на этот счет не предпринимались.

Как следует из обнародованного заявления, со стороны Google Поиска никакие действия по отношения к сайту Министерства обороны РФ предприняты не были.

«Похоже, веб-страница блокирует наши системы и не позволяет им обнаружить ее. Поэтому при определенных поисковых запросах сайт не отображается в результатах поиска», — цитирует агентство РБК заявление корпорации Google.

О том, что поисковая система не показывает данный ресурс по запросу, пользователи заметили во вторник. На этот факт довольно оперативно отреагировал Роскомнадзор. Он потребовал от компании из США объяснить причины произошедшего, а также восстановить поисковую выдачу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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