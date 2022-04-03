Востоковед Тавровский указал на три направления сотрудничества между РФ и КНР

RusVesna: в Украине гремят мощные взрывы, ревут сирены воздушной тревоги
По состоянию на сегодня, понедельник, 4 апреля 2022 года, на Украине уже не осталось практически ни одной спокойной...Подробнее
Россия и Китай продолжают развивать сотрудничество и будут совместно противодействовать гегемонии США, уверен востоковед Юрий Тавровский.
Он подчеркнул, что даже когда ЕС и США ввели жесткие санкции против РФ, Китай продолжил наращивать взаимовыгодное сотрудничество с Москвой, пишет Украина.ру.
Двусторонние отношения Москва и Пекин будут развивать во многих направлениях, и не только в вопросе противодействии господству США. Они объединят свои усилия также в борьбе за мир, и, конечно же, будут наращивать экономическое сотрудничество.
Комментируя ситуацию с Украиной, Тавровский отметил, что для России в конечном итоге все закончится хорошо, хотя быстрых результатов, скорее всего, ожидать не стоит.
Напомним, после того как Россия начала «военную спецоперацию» на территории Украины, Запад начал вводить против РФ санкции, которые затронули как целые сектора экономики, так и отдельные компании и даже отдельных физлиц. На Западе уже открыто говорят, что готовы разрушить российскую экономику, чтобы уничтожить ее военную мощь.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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