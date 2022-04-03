Asia Times: почему президент Байден не может добиться расположения Ближнего Востока

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О проблемах в отношениях США и стран Ближнего Востока рассказали эксперты Asia Times.
Авторы публикации отмечают, что явный сигнал о том, что между ними все не так просто, как может показаться, поступил, когда Россия начала «военную спецоперацию» на территории Украины, пишет ИноСМИ.
Из всех стран Ближнего Востока санкции против России вел только Израиль. А вот других региональных союзников введения санкций Вашингтон добиваться не стал, хотя они и поддержали резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающую действия РФ на территории Украины.
Это, по мнению авторов публикации, указывает на то, что страны Ближнего Востока не желают вступать в конфронтацию с Москвой. Так что можно говорить о том, что и отношения с Египтом США испортили. К тому же ранее США заморозили оказание Египту 130 млн военной помощи, заявив, что в этой стране нарушаются права человека.
Не лучшим образом сейчас складываются отношения у США с Турцией. Вашингтон критикует внутреннюю политику президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а его сторонники обвиняют США в попытке переворота в 2016 году. Покупка Анкарой российского вооружения еще больше обострила их отношения.
Поэтому, отмечают эксперты, можно говорить о том, что США растеряли своих союзников во многих регионах.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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