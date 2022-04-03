Asia Times: почему президент Байден не может добиться расположения Ближнего Востока

О проблемах в отношениях США и стран Ближнего Востока рассказали эксперты Asia Times.

Авторы публикации отмечают, что явный сигнал о том, что между ними все не так просто, как может показаться, поступил, когда Россия начала «военную спецоперацию» на территории Украины, пишет ИноСМИ .

Из всех стран Ближнего Востока санкции против России вел только Израиль. А вот других региональных союзников введения санкций Вашингтон добиваться не стал, хотя они и поддержали резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающую действия РФ на территории Украины.

Это, по мнению авторов публикации, указывает на то, что страны Ближнего Востока не желают вступать в конфронтацию с Москвой. Так что можно говорить о том, что и отношения с Египтом США испортили. К тому же ранее США заморозили оказание Египту 130 млн военной помощи, заявив, что в этой стране нарушаются права человека.

Не лучшим образом сейчас складываются отношения у США с Турцией. Вашингтон критикует внутреннюю политику президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а его сторонники обвиняют США в попытке переворота в 2016 году. Покупка Анкарой российского вооружения еще больше обострила их отношения.

Поэтому, отмечают эксперты, можно говорить о том, что США растеряли своих союзников во многих регионах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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