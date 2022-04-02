«На полную катушку»: Политолог Перенджиев раскрыл смысл поставок оружия НАТО на Украину

Сегодня, 15:39

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«На полную катушку»: Политолог Перенджиев раскрыл смысл поставок оружия НАТО на Украину
Фото из открытых источников

Военно-политический аналитик Александр Перенджиев дал свой собственный комментарий тем действиям, которые осуществляют государства Запада, когда принимают решение и далее поставлять вооружение Украине. Обозреватель военной прессы акцентировал своё внимание на том, что военный блок НАТО поставляет все виды вооружений на территорию Украины, одновременно используя несколько пунктов перехода на западных рубежах Украины, сообщает информационное онлайн-издание Украина.ру. Однако руководство военного блока НАТО хорошо при этом понимает, что логистические цепочки, с высокой степенью вероятности, могут быть ликвидированы в любое время, так, как это было в момент ракетной атаки по Яворовскому полигону в Львовской области. 

Переджиев уверен, что на самом деле Вооружённые силы Украины не получают от государств Запада такие объёмы вооружения, как об этом пишут многочисленные мировые СМИ. Правдой является то, что официальный Киев, очевидно, просто скупает огромные массы вторичного оружия на большом мировом рынке. Вторым вариантом является то, что для потребностей Украины это вооружение перекупают и перепродают государства Запада. От указанных сделок эти торгующие оружием страны получают дополнительную баснословную прибыль. 

«Запад не только снабжает оружием непосредственно Украину, а еще при этом зарабатывает свой большой куш на колоссальном мировом рынке военной техники и вооружения. И не только чуть-чуть приторговывает, здесь речь идёт о том, что торгует на полную катушку. Вот раньше был Афганистан, через эту ситуацию Соединённым Штатом Америки было весьма удобно и выгодно осуществлять подобного рода продажи — ведь легко списывать, никакого учета», — заявил Перенджиев. 

Отметим, страны военного блока НАТО уже открыто говорят о своих поставках оружия Украине, при этом заявляя, что будут продолжать передачу оружия, пока Российская Федерация не выведет свои войска с украинской территории. Как отмечают некоторые российские эксперты, Западу выгодно втянуть Россию в затяжной конфликт и ослабить ее экономику, чтобы попытаться разрушить страну изнутри.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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