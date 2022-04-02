Эксперт Леонков объяснил, почему США и НАТО отказались от плана по Донбассу и Крыму

Сегодня, 09:44

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Эксперт Леонков объяснил, почему США и НАТО отказались от плана по Донбассу и Крыму
Эксперт Леонков

Еще до начала «спецоперации» на Украине США и НАТО рассматривали возможность атаковать Донбасс с моря ракетами «Томагавк», однако они не решились на этот шаг. Об этом упомянул военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее средства массовой информации на Западе задавались вопросом: даст ли Россия ответ и дойдет ли дело до применения ядерного оружия. По мнению некоторых экспертов, ответ Москвы не заставит себя ждать, если ракеты полетят на Крымский полуостров. Хотя и высказывалось предположение, что за ударом по Донецку последует ответ, заявил Леонков. 

Он предположил, что в НАТО испугались российской реакции на использование ракет «Томагавк». Военный эксперт считает, что ответная реакция привела бы к третьей мировой войне. Такая перспектива заставила Североатлантический альянс отказаться от этой затеи, отметил Леонков.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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