Армией ВС из России сбит БПЛА ВСУ над Белгородом

Сегодня, 19:04

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Армией ВС из России сбит БПЛА ВСУ над Белгородом
Фото из открытых источников

Граждане, проживающие на территории Белгородской области, сегодня, в воскресенье, 3 апреля 2022 года, рассказали о том, что в небе был слышен чрезвычайно сильный взрыв. Его слышали многие белгородцы на очень большом расстоянии. Информационный онлайн-портал «Петербургский вестник» сообщает о том, что в небе над Белгородским регионом средства противовоздушной обороны Российской Федерации сбили крупный неизвестный летающий объект. 

Предполагается, что, с высокой степенью вероятности, это могла быть ракета, которую запустили по инфраструктуре области украинские военные. Не исключено, что это также мог быть снаряд от реактивной системы залпового огня типа «Ураган», «Смерч» или «Град». Подробная информация об идентификации должна появиться позже. В любом случае, боезаряд не нанес никакого вреда региону. 

По словам Олега Медведева, возглавляющего администрацию Яковлевского городского округа, сбитый объект разлетелся на мелкие осколки, которые рухнули в поселке Томаровка. Жертв и разрушений от данного происшествия нет никаких.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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