Арестович: армия РФ начинает делать «крюк» в Донбассе, который может стать «котлом»

В Украине начались разговоры о вероятном попадании ВСУ в так называемый «котел» в Донбассе. Своими мыслями относительно дальнейшего продвижения спецоперации Вооружёнными силами Российской Федерации поделился советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович. Он рассказал о том, что в настоящий период времени максимальную интригу вызывает восток страны.

Арестович рассказал о том, что армейские подразделения россиян сейчас огибают крюком группировку ВСУ в Донбассе. Используя данную тактику, по его информации, войска Российской Федерации вышли под Изюмом. Информационные каналы уже сообщали о том, что российскими войсками взята южная часть города Изюма. Что является, по выражению Алексея Арестовича, «не бог весть, каким достижением».

«Намного важнее то, что будет дальше в этой военной игре. Спецоперация сейчас в самом разгаре. Сказать, что это крупная операция — нельзя, просто давить начали. Поддавливать, туда, от Угледара и выше», — объяснил Арестович.

Как отмечает СМИ, слова Арестовича находят подтверждение и в официальных сводках. Из этого в редакции сделали вывод, что армия РФ уже начала фигурально «оформлять» для ВСУ очередной донбасский котел. В Минобороны подобные термины пока не озвучивались.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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