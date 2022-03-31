Британская Mi-6 «раскрыла» план 2-го этапа спецоперации ВС России

После ударов армии РФ горит нефтеперерабатывающий завод Коломойского в Кременчуге
Российские войска снова нанесли ракетный удар по территории Украины, сообщает Русская Весна. В этот раз под удар попал...Подробнее
Mi-6 (служба разведки из Британии) утверждает, что её сотрудники полностью ознакомлены с планами Российской Федерации относительно второго этапа спецоперации на территории Украины. Об этом сообщает информационный онлайн-портал «Свободная Пресса».
В источнике речь идёт о том, что близкие к Офису президента Украины Владимира Зеленского инсайдеры сообщили, что следующий удар Вооружённых сил Российской Федерации придётся не по Киеву, а совершенно по другим целям.
Сообщается, что британские специалисты прекрасно ознакомлены с тем, что ВС РФ уже начала целенаправленно скапливать свою военную технику в городе Херсоне. Такие действия явно демонстрируют то, что будет осуществляться широкомасштабное наступление на Николаев.
Ранее, после переговоров в Турции с украинскими представителями, заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Фомин говорил о снижении активности российских подразделений на киевском и черниговском направлениях. СМИ приводили слова эксперта Алексея Анпилогова, который объяснил, почему потери России в Украине не бессмысленны.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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