Баранец: США хотят через конфликт на Украине истощить военный потенциал России

Сегодня, 10:19

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Баранец: США хотят через конфликт на Украине истощить военный потенциал России
Фото из открытых источников

Военный эксперт Виктор Баранец уверен, что США стремятся ослабить Россию, пытаясь затянуть «военную спецоперацию» на территории Украины.

С этой целью Вашингтон и далее накачивает Украину оружием, подчеркнул Баранец.

Он отметил, что США в данном случае поддерживают и другие страны. Киев получает оружие от европейских государств, в том числе и Германии. Поставки оружия идут из Великобритании, и даже Австралии.

«Запад решил накачивать украинскую армию вооружением в складчину, чтобы истощить боевой потенциал российской армии в течение многих месяцев. Естественно, они заинтересованы, чтобы ВС РФ погрязла на Украине, сократила арсенал своих боеприпасов, горюче-смазочных материалов», — заявил Баранец.

Для американцев, уверен эксперт, важно ослабить РФ так, чтобы ее можно «взять голыми руками». Но в ответ на подобные планы Россия, подчеркнул Баранец, готова применить стратегическое ядерное вооружение.

Напомним, Россия начала «военную спецоперацию» на территории Украины 24 февраля 2022 года. На днях Минобороны РФ сообщило об успешном окончании первого этапа военной спецоперации и о том, что теперь российские войска сосредоточатся на выходе на рубежи ДНР и ЛНР.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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