«РИА Новости»: Запад негодует от использования армией ВС из РФ эффекта «тумана войны»

Сегодня, 15:49

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«РИА Новости»: Запад негодует от использования армией ВС из РФ эффекта «тумана войны»
Фото из открытых источников

На Западе не смогли до конца разгадать планы России по Украине и продолжают выдвигать различные версии происходящего.

Москва недавно сообщила, что будет сокращать военный контингент в Киевской и Черниговской областях, пишет РИА Новости. Тут же начали звучать различные версии по поводу причин такого решения.

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд полагает, что войска отводятся для того, чтобы перебросить их в Донбасс. С этим согласен и пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, за прошедшие сутки ВС РФ нарастили темп наступлений и общую активность в Донбассе.

На страницах The Guardian опубликовано сообщение о том, что все же РФ оставляет свои подразделения на севере Украины, и они будут блокировать часть сил ВСУ, чтобы они не были переброшены в более горячие точки.

Обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова отмечает, что подобные заявления лишь доказывают умение РФ скрывать истинные цели от противника, что очень важно при подобного рода действиях.

«Все это не выглядит как «кардинальное снижение активности», не правда ли? Это, скорее, тот «туман войны», о котором еще двести лет назад писал Клаузевиц. Под его покровом успешно и незаметно проходят всякие важные мероприятия типа передислоцирования войск и незаметного наращивания группировок. Без него войну не выиграть», - заявила Никифорова.

Отметим, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Силы РФ для этих целей были переброшены сразу в несколько областей Украины, что позволило создать протяженную линию фронта. Минобороны РФ сообщило 25 марта, что в боях на территории Украины погибли более 1350 российских военнослужащих.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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