ВС РФ уничтожили базу ВСУ: кадры из Артемовска
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Весьма очевидно, что в настоящее время на территории Донбасса положение сложилось для украинских Вооружённых сил явно неблагоприятно. Однако вместе с этим мощнейшая группировка украинской армии, с высокой степенью вероятности, теперь может оказаться в аналогичной ловушке ещё и под самым Харьковом. Такая оперативная информация содержится в сегодняшнем материале, опубликованном изданием 19FortyFive. Эксклюзивный пересказ данной статьи сегодня разместил ресурс «ПолитРоссия».
Автор аналитического обзора — бывший военнослужащий Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки Дэниел Дэвис акцентирует внимание на том, что на огромной территории Донбасса в настоящий период времени вся ситуация движется к тому, что намечается широкомасштабное окружение сконцентрированных в этом кластере 40 тысяч украинских военнослужащих. После окружения последует их неминуемый разгром.
Что будет дальше — понятно. Создаётся реальная угроза для всей северной дуги обороны Вооружённых сил Украины. С другой стороны, Вооружённые силы Российской Федерации в подобных условиях получают прекрасную возможность для нанесения ударов по украинским частям, дислоцированным к югу от Харькова и с тыла. Наверняка одновременно перейдут в наступление и российские войска к северу от Харькова. После этого харьковская группировка ВСУ окажется в тисках, а ВС РФ смогут продолжить движение на запад к городу Сумы и проломить украинскую оборону там. В этом случае украинская столица окажется в полной изоляции, а у ВСУ уже не останется сил, чтобы прийти киевскому гарнизону на помощь.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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