Варшава и Москва оценила риск возникновения вооруженного конфликта

О возможности войны Варшавы и Москвы рассказал лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

Он заявил, что при определенных обстоятельствах война Польши и России может стать реальностью. Это, по его словам, произойдет, если российские войска захватят всю территорию Украины и дойдут до ее западных границ.

Качиньский считает, что такой сценарий маловероятен, но все же возможен. Поэтому для Польши, по его словам, важно подготовиться к войне. При этом, уверен Качиньский, если начнется война Польши и России, то это будет уже начало третьей мировой войны.

Отметим, пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ не намерена развязывать войну со страной НАТО, но добавил, что если Альянс начнет военные действия против РФ, Москва готова на ответные шаги.

Россия проводит с 24 февраля на территории Украины «военную спецоперацию». Польша поддержала Украину и даже подняла вопрос о введении миротворческих сил.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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