Крупный штраф заплатит житель Миасса за дискредитацию Вооруженных сил России

ВС РФ уничтожили базу ВСУ: кадры из Артемовска
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Штраф в размере 40 тыс. рублей придется заплатить 33-летнему Ивану Волчкову за надпись на его автомобиле.
Житель Миасса припарковал у местной администрации машину с лозунгом в поддержку протестующих, которые должны были собраться в этом месте. Суд признал его действия дискредитацией действий Вооруженных сил РФ во время «военной спецоперации» на территории Украины, передает КП.
Консультант суда Нина Кислинская сообщила, что на автомобиле Волчкова была надпись белой краской: «Нет *****». На него составили протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.
Интересно то, что ранее Волчков сам прослужил около 20 лет в одном из подразделений Росгвардии.
В России штрафы за дискредитацию действий ВС введены с 5 марта. В Челябинской области по этой статье уже оштрафовали 32-летнюю жительницу Магнитогорска. Она заплатила 45 тыс. рублей штрафа за сообщение в Сети.
Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Запад резко выступил против этих действий РФ и пошел на введение широкого пакета санкций против ее экономики, который, к тому же, за последние недели несколько раз дополнялся.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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