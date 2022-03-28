Крупный штраф заплатит житель Миасса за дискредитацию Вооруженных сил России

Штраф в размере 40 тыс. рублей придется заплатить 33-летнему Ивану Волчкову за надпись на его автомобиле.

Житель Миасса припарковал у местной администрации машину с лозунгом в поддержку протестующих, которые должны были собраться в этом месте. Суд признал его действия дискредитацией действий Вооруженных сил РФ во время «военной спецоперации» на территории Украины, передает КП .

Консультант суда Нина Кислинская сообщила, что на автомобиле Волчкова была надпись белой краской: «Нет *****». На него составили протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.

Интересно то, что ранее Волчков сам прослужил около 20 лет в одном из подразделений Росгвардии.

В России штрафы за дискредитацию действий ВС введены с 5 марта. В Челябинской области по этой статье уже оштрафовали 32-летнюю жительницу Магнитогорска. Она заплатила 45 тыс. рублей штрафа за сообщение в Сети.

Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Запад резко выступил против этих действий РФ и пошел на введение широкого пакета санкций против ее экономики, который, к тому же, за последние недели несколько раз дополнялся.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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