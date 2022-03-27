CNBC: применение ракет ВС РФ на Украине побило все американские рекорды

ВС РФ уничтожили базу ВСУ: кадры из Артемовска
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Опираясь на информацию, полученную от Пентагона, журналист издания CNBC Аманда Масиас совместно с исследовательской организацией CSIS чрезвычайно удивилась, когда узнала о том, какое количество ракет, находится в распоряжении Российской Федерации. При том эти данные касаются как уже выпущенных, так и еще остающихся в резерве боевых зарядов в виде ракет. Об этом сообщило информационное онлайн-издание «Военное обозрение».
В соответствии с последними сведениями специалистов в области международных вооружений Соединённых Штатов Америки, к 24 марта российской стороной было выпущено 1200 ракет, а к 28 марта — 1300 боевых зарядов. Аналитики уже высчитали, что это число является намного большим, чем было даже в Ираке в 1991 году. Известно, что тогда Соединённые Штаты Америки осуществляли военные действия на территории данного государства.
Отмечено, что в Пентагоне ожидали истощения российского ракетного резерва к 20 марта, однако теперь полагают, что неиспользованной остается еще примерно половина снарядов. СМИ несколько раньше приводили сведения Пентагона о том, что российская армия получила отпор от ВС Украины и по этой причине отказалась штурмовать Киев.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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