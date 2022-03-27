Бьюкенен: США предупредили НАТО о последствиях спецоперации на Украине

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Обозреватель американского издания The American Conservative Патрик Бьюкенен опубликовал статью «Стоит ли Украина ядерной войны?», в которой отметил, что Владимир Путин лишь продолжает конфликт, но почву для него подготовил Вашингтон. Автор публикации провел экскурс в историю, упомянув, что все 70 лет Украина входила в состав СССР и с этим на Западе все мирились. Бьюкенен подчеркнул, что сейчас из-за конфликта между Москвой и Киевом над США впервые с момента Карибского кризиса 1962 года нависла угроза ядерной войны. Страны НАТО, продвигаясь на восток, вынудили Москву начать спецоперацию в Украине.
Бьюкенен предупредил США о возможных опасных последствиях. Он уверен, что Путин стремится сломить сопротивление, поэтому прибегнет к артиллерийским обстрелам и бомбардировкам, пишет osnmedia.ru. Обозреватель напомнил, что Путин не раз предупреждал о возможности применения ядерного оружия в случае, если США вмешаются в конфликт в Украине.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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