Баранец заявил, что военные РФ взяли под контроль территорию Украины, равную Британии

ВС РФ уничтожили базу ВСУ: кадры из Артемовска
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Российский военный эксперт Виктор Баранец прокомментировал ход «военной спецоперации» на территории Украины.
Он подчеркнул, что к сегодняшнему дню российским войскам удалось занять территорию, равную по площади Великобритании. Поэтому нет оснований говорить о том, что российская армия увязла и не справляется с поставленными задачами.
«Наша спецоперация идет с опережением графика. Это говорят высоколобые западные военные специалисты. За этот месяц взята под контроль территория, которая равна Великобритании», - сказал Баранец.
Он добавил, что российским военным пришлось столкнуться с сильными очагами сопротивления. Это Мариуполь и Донецкая группировка. Поэтому там сейчас сконцентрированы основные силы РФ. Крупные города, по его словам, окружаются, чтобы вынудить противника сдаться. Так происходит, например, с Киевом.
Напомним, Россия начала «военную спецоперацию» на территории Украины 24 февраля 2022 года. В ходе военных действий к 25 марта по данным Минобороны РФ погибли более 1350 российских военнослужащих.
При этом Запад, несмотря на месяц боев, продолжает и далее поставлять ВСУ вооружение, а через польскую границу прибывают иностранцы, готовые сражаться против России.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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