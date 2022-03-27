Баранец заявил, что военные РФ взяли под контроль территорию Украины, равную Британии

Российский военный эксперт Виктор Баранец прокомментировал ход «военной спецоперации» на территории Украины.

Он подчеркнул, что к сегодняшнему дню российским войскам удалось занять территорию, равную по площади Великобритании. Поэтому нет оснований говорить о том, что российская армия увязла и не справляется с поставленными задачами.

«Наша спецоперация идет с опережением графика. Это говорят высоколобые западные военные специалисты. За этот месяц взята под контроль территория, которая равна Великобритании», - сказал Баранец.

Он добавил, что российским военным пришлось столкнуться с сильными очагами сопротивления. Это Мариуполь и Донецкая группировка. Поэтому там сейчас сконцентрированы основные силы РФ. Крупные города, по его словам, окружаются, чтобы вынудить противника сдаться. Так происходит, например, с Киевом.

Напомним, Россия начала «военную спецоперацию» на территории Украины 24 февраля 2022 года. В ходе военных действий к 25 марта по данным Минобороны РФ погибли более 1350 российских военнослужащих.

При этом Запад, несмотря на месяц боев, продолжает и далее поставлять ВСУ вооружение, а через польскую границу прибывают иностранцы, готовые сражаться против России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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