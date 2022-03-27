Баранец заявил, что военные РФ взяли под контроль территорию Украины, равную Британии

Сегодня, 15:39

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Баранец заявил, что военные РФ взяли под контроль территорию Украины, равную Британии
Фото из открытых источников

Российский военный эксперт Виктор Баранец прокомментировал ход «военной спецоперации» на территории Украины.

Он подчеркнул, что к сегодняшнему дню российским войскам удалось занять территорию, равную по площади Великобритании. Поэтому нет оснований говорить о том, что российская армия увязла и не справляется с поставленными задачами.

«Наша спецоперация идет с опережением графика. Это говорят высоколобые западные военные специалисты. За этот месяц взята под контроль территория, которая равна Великобритании», -   сказал Баранец.

Он добавил, что российским военным пришлось столкнуться с сильными очагами сопротивления. Это Мариуполь и Донецкая группировка. Поэтому там сейчас сконцентрированы основные силы РФ. Крупные города, по его словам, окружаются, чтобы вынудить противника сдаться. Так происходит, например, с Киевом.

Напомним, Россия начала «военную спецоперацию» на территории Украины 24 февраля 2022 года. В ходе военных действий к 25 марта по данным Минобороны РФ погибли более 1350 российских военнослужащих.

При этом Запад, несмотря на месяц боев, продолжает и далее поставлять ВСУ вооружение, а через польскую границу прибывают иностранцы, готовые сражаться против России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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