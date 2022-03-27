Bloomberg: Путин сделал возможным ядерное сдерживание

ВС РФ уничтожили базу ВСУ: кадры из Артемовска
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Агентство Bloomberg отмечает, что политика сдерживания, проводимая лидерами ядерных держав, привела к тому, что в общественном мнении утвердилась мысль, что применение такого оружия невозможно.
В 1985 году США и Советский Союз заявили о том, что в ядерной войне не может быть победителей. Однако с недавнего времени американская политическая элита заговорила о возможности нанесения ограниченного ядерного удара.
Автор статьи объясняет, почему Путину удалось сдержать интервенцию НАТО на Украину. Как отмечено в публикации, перед началом спецоперации на Украине президент России заявил странам НАТО о том, какие будут последствия вмешательства с их стороны в конфликт на Украине, пишет inosmi.ru
Цель Путина — сдержать вторжение НАТО на Украину. Авторы публикации отмечают, что США и другие страны НАТО с большой долей вероятности ввели бы войска на Украину, если бы Россия не обладала ядерным арсеналом. Путин вряд ли бы объявил спецоперацию без ядерного прикрытия, делает вывод автор материала.
Он также упоминает, что в 1991 году, когда развалился Советский Союз, советник Михаила Горбачева Анатолий Черняев заявил британскому дипломату, что СССР воспринимают всерьез, потому что он обладает ядерным оружием.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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