Bloomberg: Путин сделал возможным ядерное сдерживание

Сегодня, 08:59

0

Image 16+
Bloomberg: Путин сделал возможным ядерное сдерживание
Фото из открытых источников

Агентство Bloomberg отмечает, что политика сдерживания, проводимая лидерами ядерных держав, привела к тому, что в общественном мнении утвердилась мысль, что применение такого оружия  невозможно.

В 1985 году США и Советский Союз заявили о том, что в ядерной войне не может быть победителей. Однако с недавнего времени американская политическая элита заговорила о возможности нанесения ограниченного ядерного удара.

Автор статьи объясняет, почему Путину удалось сдержать интервенцию НАТО на Украину. Как отмечено в публикации, перед началом спецоперации на Украине президент России заявил странам НАТО о том, какие будут последствия вмешательства с их стороны в конфликт на Украине, пишет inosmi.ru

Цель Путина — сдержать  вторжение НАТО на Украину. Авторы публикации  отмечают, что США и другие страны НАТО с большой долей вероятности ввели бы войска на Украину, если бы Россия не обладала ядерным арсеналом. Путин вряд ли бы объявил спецоперацию без ядерного прикрытия, делает вывод автор материала.

Он также упоминает, что в 1991 году, когда развалился Советский Союз, советник  Михаила Горбачева Анатолий Черняев заявил британскому дипломату, что СССР воспринимают всерьез, потому что он обладает ядерным оружием.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Bloomberg: Путин сделал возможным ядерное сдерживание

Сегодня, 08:59

Линин рассказал о последствиях размещения ПВО Patriot в Словакии для России

Вчера, 18:14

Экс-глава МИД Польши назвал слова Байдена «объявлением новой холодной войны»

Вчера, 13:19

Артиллерия армии РФ уничтожает украинские позиции в Запорожье

27-03-2022, 18:54

NewsFront: российские военные поставили точку в визите Джо Байдена в Польшу

27-03-2022, 10:59

Демонстрация символа «Z» в Германии стала уголовным преступлением

26-03-2022, 13:44

Президент США Байден произнес неоднозначную речь перед американскими солдатами в Польше

26-03-2022, 11:49

Воронежского депутата от КПРФ Нину Беляеву накажут за призыв к российским военным сдаваться в плен

25-03-2022, 22:49

РИА Новости: между Россией и Западом идет схватка за будущее мира

25-03-2022, 14:34

Президент США Байден назвал условие ввода сил НАТО на Украину

25-03-2022, 13:14

Гаспарян: проведение саммита НАТО в годовщину бомбардировок Белграда является сигналом для России

25-03-2022, 11:54

Депутат Госдумы Вассерман назвал условие появления пролива имени Сталина между Канадой и Мексикой

25-03-2022, 08:44

Президент Франции Макрон назвал страны, которые помогут снизить энергозависимость от России

24-03-2022, 23:49

В НАТО опасаются применения Россией ядерного оружия

24-03-2022, 18:14

Вассерман назвал условие появления пролива имени Сталина между Канадой и Мексикой

24-03-2022, 17:14

Политолог Сатановский допустил разрыв дипломатических отношений между Россией и Польшей

24-03-2022, 14:29

Военкор Сладков объяснил замедление продвижения ВС из РФ на Украине

24-03-2022, 13:19

Коротченко заявил, что ждет войска Польши на Западной Украине

23-03-2022, 16:54

Профессор Исида призвал власти Японии не повторять ошибки Украины

23-03-2022, 13:04

Екатеринбуржцам стали приходить повестки о военных сборах

22-03-2022, 16:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

ВС РФ уничтожили базу ВСУ: кадры из Артемовска

ВС РФ уничтожили базу ВСУ: кадры из Артемовска

Вчера, 16:24

0

Сегодня в популярном военно-политическом Telegram-канале «Майор и Генерал» появились кадры уничтожения российскими...

Подробнее
RusVesna: ВС Украины атаковали военную колонну РФ под Киевом

RusVesna: ВС Украины атаковали военную колонну РФ под Киевом

27-03-2022, 22:04

0

На территории Киевской области до сих пор уже несколько часов подряд продолжаются жестокие боевые схватки между...

Подробнее
Эксперты из США сравнили киевский гарнизон с шахматной фигурой, попавшей в сложную ситуацию

Эксперты из США сравнили киевский гарнизон с шахматной фигурой, попавшей в сложную ситуацию

Вчера, 10:19

0

Ситуацию, которая сложилась с военной точки зрения на территории Украины, прокомментировал Американский институт...

Подробнее
Артиллерия армии РФ уничтожает украинские позиции в Запорожье

Артиллерия армии РФ уничтожает украинские позиции в Запорожье

27-03-2022, 18:54

0

В Сети появились кадры уничтожения позиций ВСУ у поселка Розовка Запорожской области Украины, который находится на...

Подробнее
NewsFront: российские военные поставили точку в визите Джо Байдена в Польшу

NewsFront: российские военные поставили точку в визите Джо Байдена в Польшу

27-03-2022, 10:59

0

Россия жестко ответила на визит в Польшу президента США Джо Байдена и его обвинения в адрес Москвы. Об этом пишет...

Подробнее
В Кронштадтском районе Ленинградской области спасатели спасли девять человек со льдины в акватории Финского залива

В Кронштадтском районе Ленинградской области спасатели спасли девять человек со льдины в акватории Финского залива

26-03-2022, 13:04

0

Накануне вечером появилась информация об удачном завершении операции по спасению людей со льдины, проведённой...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Демонстрация символа «Z» в Германии стала уголовным преступлением

Демонстрация символа «Z» в Германии стала уголовным преступлением

26-03-2022, 13:44

0

В Нижней Саксонии и Баварии демонстрация символа «Z» попала в разряд уголовных преступлений. Как отмечается в...

Подробнее
Киевский гарнизон попал в сложное положение

Киевский гарнизон попал в сложное положение

Вчера, 13:44

0

Американский институт изучения военных конфликтов дал оценку происходящему на Украине. Как отмечают эксперты, Киев...

Подробнее
Минобороны РФ показало применение системы дистанционного минирования «Земледелие»

Минобороны РФ показало применение системы дистанционного минирования «Земледелие»

27-03-2022, 14:24

0

На территории Харьковской области замечена работа системы дистанционного минирования «Земледелие», что является первым...

Подробнее
Польше грозит катастрофа без газа из России

Польше грозит катастрофа без газа из России

26-03-2022, 21:59

0

В Польше сообщили, что оплата газа из России невозможна. Если Россия не уступит стране, то Варшава может стать первым...

Подробнее