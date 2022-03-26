Линин рассказал о последствиях размещения ПВО Patriot в Словакии для России

Сегодня, 18:14

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Линин рассказал о последствиях размещения ПВО Patriot в Словакии для России
Фото из открытых источников

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил о том, что в стране заступили на дежурство американские противоракетные комплексы Patriot, которые позволяют уничтожать баллистические ракеты на ранних этапах траектории.

Хегер рассказал, что это вооружение будет усиливать охрану восточной границы. Как только Словакия получит ПВО Patriot, свои старые С-300 она передаст Украине.

Это заявление  прокомментировал военный эксперт Евгений Линин. По его мнению, такие действия нельзя считать приятными для России, но они не являются фатальными, пишет mk.ru/ Эксперт также упомянул, что Patriot не только противоракетные комплексы, они также могут уничтожать самолеты. Безусловно, эти комплексы должны быть максимально удалены от России, отметил он.

«Современные виды вооружений, которые есть у России, должны нивелировать то преимущество, которое дает размещение Patriot в Словакии», – заявил Линин. 

В этой связи он упомянул, что Россия располагает гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» или «Калибр», которые на дальних расстояниях могут эффективно поражать подобные цели. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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