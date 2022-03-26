Экс-глава МИД Польши назвал слова Байдена «объявлением новой холодной войны»

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, выступая со своей речью в Варшаве во время двухдневного визита в Польшу, объявил новую «холодную войну». Такую информацию обнародовал впоследствии экс-руководитель МИД Польши Яцек Чапутович. Об этом сообщает МИА «Россия сегодня».

Перед тем, как подошло к концу турне по Европе, хозяин Белого дома произнёс ёмкую и продолжительную речь в польской столице в субботу, 25 марта. Это выступление было всецело приурочено нынешнему обострению ситуации на территории Украины. Речь лидера Соединённых Штатов Америки была насыщена множеством жёстких обвинений в адрес Российской Федерации и ее властей.

Всё выступление касалось военной спецоперации, проводимой РФ в настоящее время. Заканчивая эту продолжительную речь, Джо Байден высказался о том, что Украина «никогда не станет победой для России».

Кроме этого, от президента США все услышали слова о том, что российский лидер больше «не может оставаться у власти». Несколько позже в Белом доме оправдались, что Байден не имел в виду смену власти в Российской Федерации. Как считает бывший министр иностранных дел Польши, недавний приезд американского лидера имел «глобальное и историческое измерение». А выступление в Варшаве хозяина Белого дома было построено так, чтобы открыть «новую главу в истории человечества».

«В этом выступлении президент США объявил новую холодную войну», — добавил Чапутович.

Бывший глава МИД Польши подчеркнул, что речь главы Белого дома «можно сравнить с выступлением Уинстона Черчилля 1946 года, когда тот говорил о железном занавесе». Чапутович выразил уверенность, что в выступлении Байдена представляется смысл, меняющий восприятие реальности.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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