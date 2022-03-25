Артиллерия армии РФ уничтожает украинские позиции в Запорожье

В Сети появились кадры уничтожения позиций ВСУ у поселка Розовка Запорожской области Украины, который находится на границе с Донецкой областью.

На территории Украины Россия проводит «военную спецоперацию» с 24 февраля. Минобороны продемонстрировало кадры с места боев, пишет Русская Весна .

Видео удара по укрепленным позициям ВСУ было снято российским беспилотником.

Отметим, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не ставит за цель оккупировать Украину. Он объяснил, что в рамках «военной спецоперации» будет обеспечена безопасность России.

Запад классифицирует действия России как военную агрессию, и пытается давить на ее экономику широкими санкциями, которые затронули в том числе поставки нефти и газа.

Как отмечают многие экономисты, ситуация сейчас достаточно сложная, поскольку на рыночные процессы влияют политические. В итоге сложно спрогнозировать дальнейшую ситуацию в экономике, но об этом говорил также в одном из недавних обращений Владимир Путин. Он подчеркнул, что возможен рост цен, увеличение числа безработных, но выразил надежду, что и эти проблемы в будущем будут решены.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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