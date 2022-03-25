Артиллерия армии РФ уничтожает украинские позиции в Запорожье

Сегодня, 18:54

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Артиллерия армии РФ уничтожает украинские позиции в Запорожье
Фото из открытых источников

В Сети появились кадры уничтожения позиций ВСУ у поселка Розовка Запорожской области Украины, который находится на границе с Донецкой областью.

На территории Украины Россия проводит «военную спецоперацию» с 24 февраля. Минобороны продемонстрировало кадры с места боев, пишет Русская Весна.

Видео удара по укрепленным позициям ВСУ было снято российским беспилотником.

Отметим, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не ставит за цель оккупировать Украину. Он объяснил, что в рамках «военной спецоперации» будет обеспечена безопасность России.

Запад классифицирует действия России как военную агрессию, и пытается давить на ее экономику широкими санкциями, которые затронули в том числе поставки нефти и газа.

Как отмечают многие экономисты, ситуация сейчас достаточно сложная, поскольку на рыночные процессы влияют политические. В итоге сложно спрогнозировать дальнейшую ситуацию в экономике, но об этом говорил также в одном из недавних обращений Владимир Путин. Он подчеркнул, что возможен рост цен, увеличение числа безработных, но выразил надежду, что и эти проблемы в будущем будут решены.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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