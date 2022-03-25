NewsFront: российские военные поставили точку в визите Джо Байдена в Польшу

ВМС Украины заявили об уничтожении корабля Черноморского флота РФ в Бердянске
ВМС Украины сообщили, что в Бердянске был уничтожен большой десантный корабль «Орск» Черноморского флота РФ. За серией...Подробнее
Россия жестко ответила на визит в Польшу президента США Джо Байдена и его обвинения в адрес Москвы. Об этом пишет «Новостной фронт», отмечая, что ракетный удар по Львову продемонстрировал готовность РФ к противодействию любым провокациям. То, что был нанесен удар по этому городу, который находится близко к границе с Польшей, еще раз показало возможности российских Вооруженных сил.
Эксперты отмечают, что РФ будет отвечать на любые попытки Польши вмешаться в ситуацию и ввести на территории Украины «вооруженный миротворческий контингент» под эгидой НАТО или «другой международной организации».
О возможности ввода миротворческого контингента на территорию Украины Польша говорит с каждым днем все активнее. Но при этом в НАТО заявляют, что не намерены вступать в вооруженный конфликт с Москвой. Тем не менее, Польша продолжает говорить, что миротворческий контингент может быть не от имени НАТО, и ряд стран, которые будут готовы присоединиться к миротворческой миссии, смогут действовать самостоятельно от альянса.
Стоит отметить, что страны НАТО продолжают поставлять Украине вооружение. По мнению ряда экспертов, поддерживая боевые действия, Запад хочет истощить Россию и вытеснить ее с мировой экономики.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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