NewsFront: российские военные поставили точку в визите Джо Байдена в Польшу

Сегодня, 10:59

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NewsFront: российские военные поставили точку в визите Джо Байдена в Польшу
Фото из открытых источников

Россия жестко ответила на визит в Польшу президента США Джо Байдена и его обвинения в адрес Москвы. Об этом пишет «Новостной фронт», отмечая, что ракетный удар по Львову продемонстрировал готовность РФ к противодействию любым провокациям. То, что был нанесен удар по этому городу, который находится близко к границе с Польшей, еще раз показало возможности российских Вооруженных сил.

Эксперты отмечают, что РФ будет отвечать на любые попытки Польши вмешаться в ситуацию и ввести на территории Украины «вооруженный миротворческий контингент» под эгидой НАТО или «другой международной организации».

О возможности ввода миротворческого контингента на территорию Украины Польша говорит с каждым днем все активнее. Но при этом в НАТО заявляют, что не намерены вступать в вооруженный конфликт с Москвой. Тем не менее, Польша продолжает говорить, что миротворческий контингент может быть не от имени НАТО, и ряд стран, которые будут готовы присоединиться к миротворческой миссии, смогут действовать самостоятельно от альянса.

Стоит отметить, что страны НАТО продолжают поставлять Украине вооружение. По мнению ряда экспертов, поддерживая боевые действия, Запад хочет истощить Россию и вытеснить ее с мировой экономики.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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