Демонстрация символа «Z» в Германии стала уголовным преступлением

В Нижней Саксонии и Баварии демонстрация символа «Z» попала в разряд уголовных преступлений. Как отмечается в постановлении министерства внутренних дел Нижней Саксонии, знак «Z» стал символом поддержки России, поэтому его публичное распространение квалифицируется как уголовное преступление.

Прокуратура Баварии приняла меры против людей, которые публично одобряют спецоперацию России на Украине, заявил министр юстиции Баварии Георг Айзенрайх.

Он также подчеркнул, что в Германии каждый может выражать свое мнение, но свобода мнений заканчивается там, где начинается уголовное право.

Напомним, 24 февраля Россия начала «военную спецоперацию» по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы РФ наносят удары по украинской военной инфраструктуре и войскам.

В этой связи Запад ввел в отношении России всевозможные санкции и ведет против нее информационную кампанию.

По данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта на территории Украины погибли более 1350 военных России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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