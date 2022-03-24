Президент США Байден произнес неоднозначную речь перед американскими солдатами в Польше

В Польше президент США Джо Байден обратился к военным, которые Пентагон ранее направил в эту страну.

Одна его фраза тут же разлетелась по Сети и многие начали гадать, что же он хотел сказать, когда заявил, что вскоре американские солдаты увидят сами, что творится на территории Украины. Он добавил, что украинцы мужественно сражаются за свою страну.

«Вы увидите, когда будете там, вы увидите женщин и молодых людей, стоящих перед чертовым танком и говорящих: «Я не уйду», — сказал Байден.

Обсуждая слова Байдена, прозвучали предположения, что США готовится отправить своих военных воевать против России. Но все же многие предположили, что американский лидер вновь оговорился, поскольку Белый Дом ранее не раз заявлял, что США не будут воевать против РФ на территории Украины, чтобы не спровоцировать третью мировую войну.

Стоит отметить, что США уже не столь категоричны в вопросе отправки своих военных на территорию Украины. В частности, американские власти утверждают, что если РФ применит против Украины химическое оружие, то последует немедленный ответ.

Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. И если против РФ Запад сейчас пытается воевать санкциями, то Украину он всячески поддерживает, выделяя не только финансовую помощь, но и поставляя различное вооружение, в том числе дроны и противотанковые переносные комплексы. По данным Минобороны РФ, на территории Украины погибли более 1350 российских военных.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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