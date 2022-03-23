РИА Новости: между Россией и Западом идет схватка за будущее мира

Россия, начав «военную спецоперацию» на территории Украины, провела черту и разделила мировую историю. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Давид Нармания.

В последние несколько десятилетий ситуация шла к концу еще одной эпохи мироустройства. Бомбардировки в Югославии, выход США из Афганистана, действия против Ирана - все это стало почвой для формирования движений, угрожающих мировой безопасности.

За всеми процессами, способствовавшими разрушению и разрастанию терроризма, отмечает Нармания, стояли США и НАТО. Он уверен, что российские войска не покинут территорию Украины, пока не будут выполнены все цели «военной спецоперации».

«Именно поэтому операция будет идти ровно столько, сколько потребуется для выполнения поставленных задач. Здесь точно не стоит спешить», – отмечает Нармания.

Завершив «военную спецоперацию», по его словам, РФ создаст новые механизмы безопасности, которые будут эффективнее и совершеннее тех, что действовали раньше.

Напомним, РФ начала «военную спецоперацию» на территории Украины 24 февраля 2022 года, на что Запад ответил широким пакетом санкций и поставками Украине оружия.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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