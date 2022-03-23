Президент США Байден назвал условие ввода сил НАТО на Украину

Президент США Джо Байден не исключил участия сил НАТО в украинском конфликте. По его словам, это решение будет принято только в случае, если Россия применит оружие массового уничтожения. Прежде всего речь идет о химических и биологических атаках.

Стоит сказать, что ранее проамериканские «Белые каски» устроили инсценировку использования химического оружия в Сирии. При этом они пытались обвинить в этом российский военный контингент. Но вскоре выяснилось, что российские военные к этому непричастны.

Ранее страны НАТО неоднократно отрицали возможный ввод своих войск на Украину, пишет novorosinform.org .

Напомним, 24 февраля Россия начала военную спецоперацию на территории Украины. Запад продолжает поставлять Киеву вооружение, а также оказывает Украине финансовую помощь. Кроме того, страны ЕС и США вводят санкции, которые разрушают российскую экономику.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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