Президент США Байден назвал условие ввода сил НАТО на Украину

ВМС Украины заявили об уничтожении корабля Черноморского флота РФ в Бердянске
ВМС Украины сообщили, что в Бердянске был уничтожен большой десантный корабль «Орск» Черноморского флота РФ. За серией...Подробнее
Президент США Джо Байден не исключил участия сил НАТО в украинском конфликте. По его словам, это решение будет принято только в случае, если Россия применит оружие массового уничтожения. Прежде всего речь идет о химических и биологических атаках.
Стоит сказать, что ранее проамериканские «Белые каски» устроили инсценировку использования химического оружия в Сирии. При этом они пытались обвинить в этом российский военный контингент. Но вскоре выяснилось, что российские военные к этому непричастны.
Ранее страны НАТО неоднократно отрицали возможный ввод своих войск на Украину, пишет novorosinform.org.
Напомним, 24 февраля Россия начала военную спецоперацию на территории Украины. Запад продолжает поставлять Киеву вооружение, а также оказывает Украине финансовую помощь. Кроме того, страны ЕС и США вводят санкции, которые разрушают российскую экономику.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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