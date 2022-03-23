Гаспарян: проведение саммита НАТО в годовщину бомбардировок Белграда является сигналом для России

ВМС Украины заявили об уничтожении корабля Черноморского флота РФ в Бердянске
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Публицист Армен Гаспарян считает, что проведение саммита НАТО непосредственно в годовщину начала бомбардиров Белграда не является совпадением. По его мнению, выбор даты – это намек России и откровенная угроза. Как известно, в этот день 23 года назад силы НАТО нанесли первые авиаудары по Югославии.
Гаспарян отметил, что из событий 1999 года в Москве извлекли очень серьезные уроки. Он пояснил, что в России началось пробуждение национально-патриотического духа. Публицист также упомянул агрессивную риторику лидеров НАТО в марте 1999 года. Они требовали разделить страну, но славяне считали Косово частью Сербии.
Гаспарян также сказал, что в НАТО и сейчас утверждают, что решения, принятые 23 года назад, были правильными. Эксперт добавил, что страны альянса устроили в Сербии настоящий геноцид, пишет vz.ru.
Напомним, с 24 марта по 10 июня 1999 года США проводили бомбардировки Сербии без одобрения Совета Безопасности ООН. Лидеры НАТО заявили, что воздушные атаки необходимы для того, чтобы остановить «гуманитарную катастрофу». Тогда жертвами авиаударов стало свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, ущерб от бомбардировок составил 100 млрд долларов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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