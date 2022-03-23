Депутат Госдумы Вассерман назвал условие появления пролива имени Сталина между Канадой и Мексикой

Сегодня, 08:44

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Депутат Госдумы Вассерман назвал условие появления пролива имени Сталина между Канадой и Мексикой
Фото из открытых источников

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман прокомментировал возможность США применить ядерное оружие против России.

В СМИ попала информация о том, что США готовят специальную группу, которая будет готовить ответ на действия РФ, если Москва будет применять ядерное оружие, пишет NEWS.ru.

Но, как заявил Вассерман, если Россия увидит угрозу в действиях США, то  «между Канадой и Мексикой появится пролив имени Сталина».

«Путин предупредил: если само существование РФ окажется под угрозой в случае нападения, мы ударим не только по местам непосредственной агрессии, но и по центрам принятия решений. Сейчас такой приказ могут отдать только в Вашингтоне или под горой Шайенн, где находится командование стратегическими ракетно-ядерными вооружениями США, так что куда бить — известно», - сказал Вассерман.

Он призвал Запад не доводить до крайностей и трезво оценивать ситуацию. По его словам, Россия готова к жесткому ответу на любые действия Запада, о чем уже открыто было не раз сказано.

Напомним, РФ проводит с 24 февраля на территории Украины военную спецоперацию, одной из целей которой является демилитаризация Украины. Но Запад обвиняет РФ в планах оккупации украинской территории и продолжает активно поддерживать Украину оружием, а также выделяет для нее дополнительное финансирование.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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