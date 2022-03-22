В НАТО опасаются применения Россией ядерного оружия

На Западе считают, что вероятность применения ядерного оружия сейчас очень высока. Россия, которую загонят в угол, может решиться на применение ядерного оружия, считают в НАТО. Поэтому США и другие страны альянса избегают вступать в прямое противостояние с Москвой. Западные аналитики отмечают, что Россия в Украине терпит поражение, поэтому они опасаются того, что Москва может использовать самое мощное оружие - ядерное, биологическое или химическое.

В США создана спецгруппа Tiger team, в задачи которой входит проработка защиты от российских военных. За океаном не исключают того, что военные РФ могут направиться на территорию стран НАТО для уничтожения конвоев с доставляемым Киеву вооружением.

Как сообщил источник в Белом доме, для Tiger team будет главной задачей разработать план действий в случае, если Россия применит ядерное вооружение, пишет discover24.ru .

Ранее Североатлантический альянс заявлял, что не станет атаковать самолеты РФ, чтобы не превратить специальную военную операцию в полномасштабную войну на европейском континенте. Поэтому НАТО не решится вмешиваться, но все же продолжит укреплять свои границы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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