Политолог Сатановский допустил разрыв дипломатических отношений между Россией и Польшей

ВМС Украины заявили об уничтожении корабля Черноморского флота РФ в Бердянске
ВМС Украины сообщили, что в Бердянске был уничтожен большой десантный корабль «Орск» Черноморского флота РФ. За серией...Подробнее
Политолог Евгений Сатановский высказал мнение о том, что полный разрыв дипломатических отношений России с Польшей вполне возможен. При этом он упомянул о решении Варшавы о высылке 45 российских дипломатов. По его мнению, это может привести к длительному разрыву дипотношений между странами. По мнению эксперта, у правительства Польши «вот-вот гайки сорвет».
Сатановский пояснил, что поляки назвали российских дипломатов, которых заподозрили в шпионаже, персонами нон-грата и сожгли документы над посольством РФ. Политолог также не исключил, что намерение Варшавы вмешаться в военную спецоперацию на Украине может лишь усугубить напряжение в дипломатических отношениях между Польшей и Россией, пишет osnmedia.ru
Сатановский предположил, что польские ВС войдут на территорию Украины как с целью воевать на стороне Киева, так и попытаться захватить Галицию с частью Волыни. Политолог считает, что Польша может начать активные действия на территории Украины.
Напомним, что с 24 февраля Россия проводит на территории Украины военную спецоперацию. Запад продолжает оказывать поддержку Киеву, поставляя ему вооружение, а также перечисляя Украине крупные транши. При этом страны ЕС и США вводят против РФ санкции, которые подрывают российскую экономику.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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