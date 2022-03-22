Политолог Сатановский допустил разрыв дипломатических отношений между Россией и Польшей

Политолог Евгений Сатановский высказал мнение о том, что полный разрыв дипломатических отношений России с Польшей вполне возможен. При этом он упомянул о решении Варшавы о высылке 45 российских дипломатов. По его мнению, это может привести к длительному разрыву дипотношений между странами. По мнению эксперта, у правительства Польши «вот-вот гайки сорвет».

Сатановский пояснил, что поляки назвали российских дипломатов, которых заподозрили в шпионаже, персонами нон-грата и сожгли документы над посольством РФ. Политолог также не исключил, что намерение Варшавы вмешаться в военную спецоперацию на Украине может лишь усугубить напряжение в дипломатических отношениях между Польшей и Россией, пишет osnmedia.ru

Сатановский предположил, что польские ВС войдут на территорию Украины как с целью воевать на стороне Киева, так и попытаться захватить Галицию с частью Волыни. Политолог считает, что Польша может начать активные действия на территории Украины.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит на территории Украины военную спецоперацию. Запад продолжает оказывать поддержку Киеву, поставляя ему вооружение, а также перечисляя Украине крупные транши. При этом страны ЕС и США вводят против РФ санкции, которые подрывают российскую экономику.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700