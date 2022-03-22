Военкор Сладков объяснил замедление продвижения ВС из РФ на Украине

Сегодня, 13:19

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Военкор Сладков объяснил замедление продвижения ВС из РФ на Украине
Фото из открытых источников

Россия продолжает военную спецоперацию на территории Украины, и о том, как обстоят дела на территориях, контролируемых РФ, рассказал специальный корреспондент ФАН Александр Сладков.

Он сообщил, что силы РФ заняли территории бывшей украинской таможни. Он отметил, что современные пограничные терминалы по обе стороны линии фронта появились в рекордно быстрое время.

«Мы тогда все здесь, в Донбассе, поняли, что ситуация застывает в существующих (2021 г.) границах. Рубежи были возведены, до последнего времени море сил уходило на создание серьезной второй линии обороны», — пояснил Александр Сладков.

Но сейчас, по его словам, важно думать в первую очередь о реализации военной спецоперации, тогда как по ее окончанию можно будет вернуться к мирной жизни. Он добавил, что окончательно решение о том, где будут проходить границы, будет принято позже.

То, что ВС РФ продвигаются не так быстро, как некоторые хотели, корреспондент объяснил их незнанием военного дела. По его словам, спецоперация реализуется по плану и никаких претензий к военным по поводу ее темпов быть не должно.

Напомним, РФ начала военную спецоперацию на территории Украины 24 февраля 2022 года. По данным оборонного ведомства на 2 марта в ходе боев погибли 498 российских военнослужащих, в том числе офицеров. Региональные СМИ опубликовали уже некрологи и о гибели российских военнослужащих после 2 марта, но пока оборонное ведомство не предоставило общую статистику потерь.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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