Коротченко заявил, что ждет войска Польши на Западной Украине

Возможность отправки польских военных на территорию Украины прокомментировал политолог Игорь Коротченко.

Он подчеркнул, что ни о какой миротворческой миссии НАТО и речи быть не может, хотя Польша, судя по всему, хочет ввести свои силы на территорию западных областей Украины, передает МК .

Варшава может попытаться реализовать это, чтобы обеспечить возможность поставок ВСУ оружия с Запада. Также через эти территории будет идти поток наемников, готовых сражаться против России.

Тем не менее подобные действия со стороны Варшавы, предупредил эксперт, будут иметь для Польши серьезные последствия.

«Практически это означает вступление Польши в войну с Россией. Мандат НАТО необходим Варшаве для предотвращения самого плохого сценария – российских ракетных ударов по польской армии в момент ее входа на территорию Украины. Однако они последуют автоматически, о чем не следует забывать», - сказал Коротченко.

Напомним, РФ проводит военную спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе боев погибли 498 российских военных. Более свежую информацию оборонное ведомство еще не предоставляло.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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