Коротченко заявил, что ждет войска Польши на Западной Украине

Сегодня, 16:54

0

Image 16+
Коротченко заявил, что ждет войска Польши на Западной Украине
Фото из открытых источников

Возможность отправки польских военных на территорию Украины прокомментировал политолог Игорь Коротченко.

Он подчеркнул, что ни о какой миротворческой миссии НАТО и речи быть не может, хотя Польша, судя по всему, хочет ввести свои силы на территорию западных областей Украины, передает МК.

Варшава может попытаться реализовать это, чтобы обеспечить возможность поставок ВСУ оружия с Запада. Также через эти территории будет идти поток наемников, готовых сражаться против России.

Тем не менее подобные действия со стороны Варшавы, предупредил эксперт, будут иметь для Польши серьезные последствия.

«Практически это означает вступление Польши в войну с Россией. Мандат НАТО необходим Варшаве для предотвращения самого плохого сценария – российских ракетных ударов по польской армии в момент ее входа на территорию Украины. Однако они последуют автоматически, о чем не следует забывать», - сказал Коротченко.

Напомним, РФ проводит военную спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе боев погибли 498 российских военных. Более свежую информацию оборонное ведомство еще не предоставляло.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Коротченко заявил, что ждет войска Польши на Западной Украине

Сегодня, 16:54

Профессор Исида призвал власти Японии не повторять ошибки Украины

Сегодня, 13:04

Екатеринбуржцам стали приходить повестки о военных сборах

Вчера, 16:09

Kyodo: японцы призывают Токио к осторожности после жесткого ответа РФ на санкции

Вчера, 14:34

В Кнессете заявили, что Израиль не будет поддерживать киевскую власть

21-03-2022, 19:39

Журналисты Fox News испугались песни Газманова на митинге-концерте в Москве

20-03-2022, 21:34

Глава Ростуризма Догузова рассказала, как сорвалась попытка вывезти россиян из Египта

20-03-2022, 16:39

Марков заявил, что военный блок НАТО собирается воевать с РФ

17-03-2022, 19:49

MWM: конфликт на Украине раскрыл опасность баллистической ракеты «Искандер-М» ВС России

17-03-2022, 17:24

Der Spiegel: Сервен убежден, что ни одна страна Европы не одолеет РФ

17-03-2022, 16:24

ВЗГЛЯД сообщил, что США принуждают Китай предать РФ

16-03-2022, 19:34

США могут ввести морскую блокаду РФ

15-03-2022, 20:44

EFE: правительство Испании инициирует уголовное дело против Путина

15-03-2022, 14:44

50 боевых кораблей НАТО выдвинулись к границам РФ

14-03-2022, 17:54

Американист Дробницкий: Вашингтон превратил Путина во «властелина Вселенной»

14-03-2022, 14:54

Губернатор Дегтярев рассказал о пророчествах Жириновского по поводу Украины

14-03-2022, 12:39

Welt am Sonntag: что Столтенберг предложил Путину в обмен на Украину

13-03-2022, 20:49

Переехавшая в Германию россиянка рассказала о русофобии в Европе: называют собаками

11-03-2022, 22:39

Стрелков объяснил, почему спецоперация на Украине не будет завершена к 9 мая

11-03-2022, 16:04

Югорчанка рассказала о русофобии в Германии

11-03-2022, 12:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Екатеринбуржцам стали приходить повестки о военных сборах

Екатеринбуржцам стали приходить повестки о военных сборах

Вчера, 16:09

0

18 февраля в России был подписан указ о сборах резервистов. Как стало известно, екатеринбуржцы начали получать повестки...

Подробнее
Спутники Илона Маска начали применяться ВС Украины для наведения беспилотников и ракет

Спутники Илона Маска начали применяться ВС Украины для наведения беспилотников и ракет

Сегодня, 11:39

0

Украинские военные начали использовать для наведения беспилотников и ракет спутниковую систему Илона Маска Stаrlink. Ее...

Подробнее
Санкт-Петербургские школы попросили о приостановке части экзаменов

Санкт-Петербургские школы попросили о приостановке части экзаменов

20-03-2022, 22:04

0

В учебные заведения Санкт-Петербурга поступила рекомендация о приостановке проведения Всероссийских проверочных работ....

Подробнее
RusVesna: По территории Белоруссии движется военная колонна техники с красным квадратом

RusVesna: По территории Белоруссии движется военная колонна техники с красным квадратом

21-03-2022, 10:44

0

В сторону украинской границы по территории Белоруссии идет колонна военной техники. На технике в этот раз новый...

Подробнее
Меняют все: в РФ растет теневой валютный рынок

Меняют все: в РФ растет теневой валютный рынок

Вчера, 14:29

0

Об изменениях на валютном рынке России, которые произошли с 24 февраля 2022 года, пишет РИА Новости . Журналист...

Подробнее
В Кнессете заявили, что Израиль не будет поддерживать киевскую власть

В Кнессете заявили, что Израиль не будет поддерживать киевскую власть

21-03-2022, 19:39

0

Сегодня в израильском Кнессете сделали заявление о том, что Израиль не планирует поддерживать президента Украины...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Опыт не помог: на петербургской дамбе пожилой водитель устроил смертельное ДТП

Опыт не помог: на петербургской дамбе пожилой водитель устроил смертельное ДТП

21-03-2022, 16:19

0

Пожилой мужчина с почти полувековым стажем вождения, сидя за рулём «Газели», въехал в движущийся впереди КАМАЗ. Помимо...

Подробнее
В Невском Районе Петербурга трое любителей бесплатных покупок избили продавца и заступившегося за него посетителя магазина

В Невском Районе Петербурга трое любителей бесплатных покупок избили продавца и заступившегося за него посетителя магазина

21-03-2022, 18:59

0

Сегодня представители правоохранительных органов Северной столицы озвучили информацию об инциденте, произошедшем...

Подробнее
SP: Польша раскрыла план похода на Львов при поддержке США

SP: Польша раскрыла план похода на Львов при поддержке США

Вчера, 17:24

0

США не планируют вводить свои войска в Украину, но это может сделать любая страна НАТО по своему желанию. Такое...

Подробнее
США и Израиль отказались поставлять в Украину систему ПРО «Железный купол»

США и Израиль отказались поставлять в Украину систему ПРО «Железный купол»

21-03-2022, 22:49

0

Представитель Госдепа категорично высказалась об отказе военным силам Украины в поставках «Железного купола». Хорошо...

Подробнее