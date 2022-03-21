Профессор Исида призвал власти Японии не повторять ошибки Украины

Сегодня, 13:04

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Профессор Исида призвал власти Японии не повторять ошибки Украины
Фото из открытых источников

Япония, с высокой степенью вероятности, в ближайшей перспективе может повторить ошибки Украины, превратившись при этом в «пешку» Соединённых Штатов Америки. Такую версию накануне сообщил научный сотрудник международного института исследования проблем мира при Университете Мэйдзи Гакуин Рюдзи Исида, пишет информационное онлайн издание РИА «Новости». 

Аналитик международных проблем современности рассказал о том, что назрела крайняя необходимость возвращения Токио к вопросу нормализации дипломатических отношений с Пекином. Специалист-международник акцентировал внимание на том, что Китайская Народная Республика во все времена, а особенно в не простых нынешних условиях, всегда стремится к тому, чтобы соблюдать урегулирование любых международных конфликтов дипломатическим путём. Однако, Япония и Соединённые Штаты Америки, в свою очередь, отказались от мирных принципов решения тайваньского вопроса. 

«Японии грозит повторение ошибок Украины и превращение в стратегическую «пешку» США», — подчеркнул Исида. 

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай наблюдает обострение в отношениях между Россией и Японией в последнее время. Он также выразил надежду, что стороны в скором времени уладят свои разногласия.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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