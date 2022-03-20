Екатеринбуржцам стали приходить повестки о военных сборах

Российские военные подбили американскую РЛС, а ВКС добили авиаударом
Российские военные подбили подвижную радиолокационную станцию AN/TPQ-36 производства американской компании Northrop...Подробнее
18 февраля в России был подписан указ о сборах резервистов. Как стало известно, екатеринбуржцы начали получать повестки о призыве на военные сборы. Мужчины беспокоятся, что могут оказаться на спецоперации в Украине.
Между тем в командовании Центрального военного округа объяснили, что сборы проходят ежегодно и они не связаны с вооруженным конфликтом. Как отметили в ЦВО, в спецоперации участвуют только действующие военнослужащие по контракту.
В Свердловском военном комиссариате заявили, что в случае получения повестки следует явиться по указанному адресу в указанное время. Это необходимо для проверки личных данных, пишет e1.ru.
Военные сборы являются подготовкой к службе военных в запасе, в которой участвуют не только мужчины, прошедшие срочную или контрактную службу, но и выпускники военной кафедры, а также граждане, не служившие из-за отсрочек. Сборы длятся не более двух месяцев, и на это время мужчин должны отпустить с работы и выплачивать среднюю зарплату.
Заметим, что призывной возраст зависит от категории запаса и воинского звания. Юрист Павел Чиков объяснил, что от сборов освобождаются по болезни, тяжелому состоянию близких родственников и по другим уважительным причинам. Если гражданин не явился в указанное место без уважительных причин, военный комиссар принимает меры по его призыву. Юрист также сказал, что участников сборов не могут вместо обучения отправить в горячие точки.
За уклонение от участия в сборах предусмотрено наказание — штраф от 500 до 3000 рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Российские военные подбили подвижную радиолокационную станцию AN/TPQ-36 производства американской компании Northrop...Подробнее
Снайпер из Канады, известный под кличкой Wali «дикий гусь», ликвидирован в Украине. Об этом сообщил американский...Подробнее
Заместитель начальника штаба сухопутных войск Вооружённых сил Украины генерал Александр Гузевич представил сегодня, в...Подробнее
Сегодня в районе обеда сотрудники экстренных служб срочно выехали на стройплощадку спортивного комплекса, возводимого...Подробнее
Американские журналисты испугались песни Олега Газманова, которую он исполнил на митинге-концерте в Москве....Подробнее
Туристы из РФ все еще не могут вернуться из Египта, где находились на отдыхе. По информации главы Ростуризма Зарины...Подробнее
Обозреватели аналитического журнала The National Interest Престон Ланн и Бишоп Гаррисон отмечают, что миллиарды...Подробнее
В сторону украинской границы по территории Белоруссии идет колонна военной техники. На технике в этот раз новый...Подробнее
В марте курс доллара не опустится ниже 100 рублей, уверена профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия...Подробнее
В учебные заведения Санкт-Петербурга поступила рекомендация о приостановке проведения Всероссийских проверочных работ....Подробнее
Комментировать