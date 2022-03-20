Екатеринбуржцам стали приходить повестки о военных сборах

18 февраля в России был подписан указ о сборах резервистов. Как стало известно, екатеринбуржцы начали получать повестки о призыве на военные сборы. Мужчины беспокоятся, что могут оказаться на спецоперации в Украине.

Между тем в командовании Центрального военного округа объяснили, что сборы проходят ежегодно и они не связаны с вооруженным конфликтом. Как отметили в ЦВО, в спецоперации участвуют только действующие военнослужащие по контракту.

В Свердловском военном комиссариате заявили, что в случае получения повестки следует явиться по указанному адресу в указанное время. Это необходимо для проверки личных данных, пишет e1.ru .

Военные сборы являются подготовкой к службе военных в запасе, в которой участвуют не только мужчины, прошедшие срочную или контрактную службу, но и выпускники военной кафедры, а также граждане, не служившие из-за отсрочек. Сборы длятся не более двух месяцев, и на это время мужчин должны отпустить с работы и выплачивать среднюю зарплату.

Заметим, что призывной возраст зависит от категории запаса и воинского звания. Юрист Павел Чиков объяснил, что от сборов освобождаются по болезни, тяжелому состоянию близких родственников и по другим уважительным причинам. Если гражданин не явился в указанное место без уважительных причин, военный комиссар принимает меры по его призыву. Юрист также сказал, что участников сборов не могут вместо обучения отправить в горячие точки.

За уклонение от участия в сборах предусмотрено наказание — штраф от 500 до 3000 рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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