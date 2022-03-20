Kyodo: японцы призывают Токио к осторожности после жесткого ответа РФ на санкции

Сегодня, 14:34

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Kyodo: японцы призывают Токио к осторожности после жесткого ответа РФ на санкции
Фото из открытых источников

В Японии обсуждают варианты дальнейшего формата отношений с Россией.

После того как Россия отказалась от дальнейших переговоров с Японией по мирному договору, читатели Kyodo принялись обсуждать возможные варианты развития событий.

Немало читателей призвали власти Японии действовать более осторожно, чтобы не разрушить окончательно те доверительные отношения, которые выстраивались между Токио и Москвой в последние годы.

То, что Москва жестко ответила на риторику Токио о возвращении Курильских островов, властям Японии следует воспринимать серьезно. По мнению одного из пользователей, администрации Кисиды нужно быть аккуратнее в действиях и обвинениях в отношении России.

Правительству Японии советуют действовать осторожно, отмечая, что Россия «не раз посылала сигналы».

Отметим, РФ сейчас проводит военную спецоперацию на территории Украины. Москва доказала, что готова к жестким действиям, чтобы обеспечить свою безопасность. Поэтому посягательства Токио могут быть восприняты как прямая агрессия, отмечают некоторые эксперты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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