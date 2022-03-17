Глава Ростуризма Догузова рассказала, как сорвалась попытка вывезти россиян из Египта

Военные РФ нанесли четыре ракетных удара по Львову
Львов утром 18 марта проснулся под звуки взрывов – силы РФ нанесли удар по аэродрому в этом городе. Телеграм-канал...Подробнее
Туристы из РФ все еще не могут вернуться из Египта, где находились на отдыхе.
По информации главы Ростуризма Зарины Догузовой, из-за новых санкций США довелось отменить рейс № 686 компании Azur Air. Российская сторона, по ее словам, работает над тем, чтобы вывоз людей состоялся в ближайшее время.
Пока же, на время ожидания, туристов из РФ пообещали расселить по отелям. Туроператоры будут продлевать клиентам проживание за свой счет.
В Ростуризм уже поступило несколько жалоб от граждан на условия размещения. Сотрудники ведомства вышли на контакт с представителями туроператоров и попросили их позаботиться о комфортных условиях.
«В данный момент наши коллеги из Росавиации совместно с авиационными властями Египта работают над тем, чтобы рейс вылетел в ближайшее время», — сказала Догузова.
Застрявшим в Египте туристам порекомендовали постоянно быть на связи со своими туроператорами. В случае появления новостей или изменений они в оперативном порядке проинформируют своих клиентов, пишет «Фонтанка».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Львов утром 18 марта проснулся под звуки взрывов – силы РФ нанесли удар по аэродрому в этом городе. Телеграм-канал...Подробнее
Российские войска нанесли мощный артиллерийский удар по металлургическому заводу «Азовсталь», принадлежащему...Подробнее
Заместитель начальника штаба сухопутных войск Вооружённых сил Украины генерал Александр Гузевич представил сегодня, в...Подробнее
Снайпер из Канады, известный под кличкой Wali «дикий гусь», ликвидирован в Украине. Об этом сообщил американский...Подробнее
Украина в ближайшей перспективе получит от западных государств военную технику и вооружение в колоссальных объёмах. Об...Подробнее
16 марта Россия должна была выплатить проценты в размере $117 миллионов по двум суверенным облигациям, номинированным в...Подробнее
Как утверждает военно-политический обозреватель Сергей Марков, военная ситуация вокруг украинского конфликта сейчас...Подробнее
Согласно сообщению официального представителя МВД России Ирины Волк, задержаны руководители петербургского...Подробнее
Двадцатитрёхлетний уроженец Нижнего Новгорода, разместивший в мае две тысячи двадцатого года портрет идеолога...Подробнее
В связи с антироссийскими санкциями многие сферы экономики и бизнеса в России пытаются адаптироваться к новым условиям....Подробнее
Комментировать