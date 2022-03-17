Глава Ростуризма Догузова рассказала, как сорвалась попытка вывезти россиян из Египта

Туристы из РФ все еще не могут вернуться из Египта, где находились на отдыхе.

По информации главы Ростуризма Зарины Догузовой, из-за новых санкций США довелось отменить рейс № 686 компании Azur Air. Российская сторона, по ее словам, работает над тем, чтобы вывоз людей состоялся в ближайшее время.

Пока же, на время ожидания, туристов из РФ пообещали расселить по отелям. Туроператоры будут продлевать клиентам проживание за свой счет.

В Ростуризм уже поступило несколько жалоб от граждан на условия размещения. Сотрудники ведомства вышли на контакт с представителями туроператоров и попросили их позаботиться о комфортных условиях.

«В данный момент наши коллеги из Росавиации совместно с авиационными властями Египта работают над тем, чтобы рейс вылетел в ближайшее время», — сказала Догузова.

Застрявшим в Египте туристам порекомендовали постоянно быть на связи со своими туроператорами. В случае появления новостей или изменений они в оперативном порядке проинформируют своих клиентов, пишет «Фонтанка» .

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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