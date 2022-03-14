ВЗГЛЯД сообщил, что США принуждают Китай предать РФ

Сегодня, 19:34

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ВЗГЛЯД сообщил, что США принуждают Китай предать РФ
Фото из открытых источников

Сегодня, в среду, 16 марта 2022 года, журналисты информационного онлайн-издания «Взгляд» сообщили о том, что состоялись закрытые переговоры представителей Соединённых Штатов Америки и Китайской Народной Республики. Политический обозреватель издания Дмитрий Бавырин рассказал о том, что официальный Вашингтон в ходе данной встречи всячески добивался от Пекина, если уж не оказания поддержки Украине, так категорического отказа от оказания помощи Российской Федерации. Перед нынешним Китаем сейчас стоит нелёгкая задача. Правительство крупнейшей мировой державы в нынешних сложных условиях поставлено перед чрезвычайно серьезным выбором: либо эта страна окажет поддержку российской стороне, либо откажет в любой помощи и уйдёт в открытую оппозицию. 

Автор публикации отмечает, что Соединенные Штаты Америки буквально заставляют Китай предать Россию. Американцы особо подчеркивают: прежде Вашингтон много раз был недоволен тем, что КНР «молчаливо» одобряла все действия Москвы. Также было и на последних китайско-американских переговорах, которые состоялись в Риме. Соединённые Штаты Америки серьёзно предупредили КНР о последствиях, ожидающих Китай в случае оказания поддержки российской стороне. 

В Пекине подчеркнули, что выступают за урегулирование конфликта, однако при этом не сделали никаких заявлений, носящих категорический характер.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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