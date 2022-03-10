Переехавшая в Германию россиянка рассказала о русофобии в Европе: называют собаками

Вчера, 22:39

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Переехавшая в Германию россиянка рассказала о русофобии в Европе: называют собаками
Фото из открытых источников

Елена Ерофеева, переехавшая из Тюмени в пригород Мюнхена за несколько дней до начала военной спецоперации в Украине, поведала о том, что в Германии оскорбляют русских. По ее словам, к ней с мужем на улице подошел незнакомец и обозвал их русскими собаками. Примечательно, что муж этой женщины гражданин Украины. Вместе с тем Елена заявила, что большинство жителей ЕС относятся к россиянам нормально.

В Германии существует суровое наказание за оскорбление по признаку расы или национальности, но доказать это в суде весьма непросто, пишет ura.news.

Напомни, что 24 февраля Владимир Путин отдал приказ о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее Россия признала независимость ЛДНР. Действия России раскритиковали в США и ЕС.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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