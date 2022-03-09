Югорчанка рассказала о русофобии в Германии

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Югорчанка, переехавшая в Германию, сообщает о русофобских настроениях в этой стране. Женщина рассказала, что из-за спецоперации России на Украине местные жители облили краской русский магазин, в некоторых супермаркетах убирают с полок российские товары. Из-за повышения стоимости газа для граждан увеличилась социальная напряженность.
«Мы купили обогреватель, газ резко подорожал. Использовать электроэнергию получается намного дешевле. Отопление мы вообще отключаем часто в целях экономии», — сообщила югорчанка.
Ранее СМИ сообщали, что в Европе отказываются обслуживать русскоязычных клиентов и оказывать им медицинскую помощь, пишет ura.news. Другой россиянин, оказавшийся в Европе, заявил, что он не заметил негативного отношения к русским, хотя спецоперация на Украине активно обсуждается европейцами.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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