Попытка Японии аннексировать Курилы у России может привести к началу ядерной войны

Военный эксперт Сергей Маржецкий заявил о том, что если Япония попытается забрать у России Курилы, то может начаться ядерная война.

В Токио до сих пор не признают того, что ряд островов Курильской гряды находятся под юрисдикцией России. Эти территории отошли СССР по итогам Второй мировой войны, но мирный договор между Москвой и Токио до сих пор не подписан.

Эксперты не исключают, что Вашингтон может попытаться спровоцировать Токио на военные действия, пишет NVL .

По словам Маржецкого, Москва не раз уже говорила, что не намерена обсуждать принадлежность островов, но готова реализовать с Японией экономические проекты на этих территориях.

Токио же, похоже, решил подождать, пока Россия ослабнет из-за конфликтной ситуации, которая сложилась с Западом на фоне российской военной спецоперации на территории Украины.

«Северные территории являются территорией, присущей Японии, территорией, над которой Япония имеет суверенитет», – заявил премьер-министр Фумио Кисида.

Маржецкий подчеркнул что для Токио действительно сейчас выгодный момент попытаться применить силу, ведь Россия отправила свой военный контингент на запад страны. Но если до этого дойдет, и Токио высадит десант на «северные территории», может возникнуть проблема с тем, чтобы вернуть земли под контроль Москвы.

Россия в такой ситуации может лишь ударить по Японии и это, скорее всего, будет ядерная атака. Поскольку Токио может успешно закрыть небо в регионе и не пустить российские силы к островам. Во всяком случае того контингента, который остался на Дальнем Востоке, России будет недостаточно, чтобы успешно провести операцию по возвращению территорий.

Поэтому необходимо будет либо пойти на ядерную атаку, либо заканчивать военную спецоперацию на территории Украины и начинать битву за Курилы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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