Президент Путин: если у Украины появится ядерное оружие, судьба России станет иной

Сегодня, 19:59

0

Image 16+
Президент Путин: если у Украины появится ядерное оружие, судьба России станет иной
Фото из открытых источников

Для того чтобы в настоящий период времени обрести статус ядерного государства, у Украины есть серьёзный потенциал. С такой информацией сегодня, в субботу, 5 марта, выступил президент Российской Федерации Владимир Путин. Руководитель российского государства побывал на организованной встрече с женщинами лётного состава российских авиационных компаний. Мероприятие проходило в учебном центре ПАО «Аэрофлот». Об этом написали журналисты информационного онлайн-издания News.ru. 

«У Украины давно, ещё с самых времён Советского Союза, имеются весьма солидные ядерные компетенции. Они до нынешних времён обладают всеми необходимыми технологиями. Это в полной мере касается и обогащения урана, и ядерных материалов — в Украине легко смогут организовать всю эту работу, если всерьёз захотят иметь настоящее ядерное оружие», — заявил Путин на встрече с персоналом лётных авиакомпаний. «Ракетные компетенции в Украине остались серьёзные, один только завод «Южмаш» чего стоит — в советские времена предприятие создавало мощную ракетную технику баллистическую межконтинентальной дальности для всего Советского Союза. Нарастят и сделают! А там из-за океана ещё и помогут это сделать, а потом скажут, что мы ядерный статус не признаём, это сделали сами! Поставят эти комплексы под контроль и с этой секунды, вот с этой самой секунды судьба России будет совсем иная. Потому-то тогда нашим противникам стратегическим не нужно даже ракеты межконтинентальной дальности, вот здесь вот будут держать нас на мушке ядерной и всё», — пояснил он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Президент Путин: если у Украины появится ядерное оружие, судьба России станет иной

Сегодня, 19:59

У границы РФ может появиться ещё одна страна НАТО. И это не Украина

Сегодня, 09:49

Кто или что 2 марта погубило румынских военных пилотов вблизи Одессы, у которой идут бои?

3-03-2022, 15:09

СМИ сообщают о прибытии первых иностранных наемников в Украину

2-03-2022, 19:34

Лавров раскрыл планы РФ на спецоперацию в Украине

1-03-2022, 20:39

Шольц назвал события на Украине «войной Путина»

27-02-2022, 20:39

Der Spiegel: в ФРГ требуют от дирижера Гергиева отречься от Путина за сутки

27-02-2022, 12:39

28 стран, включая США и Великобританию, договорились о поставках Украине вооружений

26-02-2022, 16:29

Der Spiegel: Вице-канцлер Германии Хабек заявил, что Европа стоит на пороге большой войны

25-02-2022, 10:49

Действия РФ на Донбассе привели к расколу США

24-02-2022, 22:04

Британский экс-министр Дэвис предложил бомбить с воздуха русские танки

24-02-2022, 18:34

Политолог Рогов заявил о подготовке Зеленского и людей из его окружения к бегству с Украины

23-02-2022, 18:14

Военный эксперт Шурыгин предрек войскам РФ военный урон в ходе защиты ДНР и ЛНР

23-02-2022, 12:59

Издание The Telegraph: теперь цель президента РФ Путина ясна

23-02-2022, 11:54

США жаждут помощи Китая на Украине

23-02-2022, 11:04

Кедми: точечный огонь обеспечит российской армии быструю победу над Украиной

22-02-2022, 19:04

Стрелков призвал РФ &quot;занять&quot; шесть городов Украины в случае войны

22-02-2022, 18:24

Политолог Сатановский прокомментировал реакцию Китая на признание ЛДНР

22-02-2022, 17:04

Линднер: решение Путина изолирует РФ и нанесет ущерб гражданам

22-02-2022, 12:14

Робертс спрогнозировал действия Вашингтона в отношении Донбасса

22-02-2022, 11:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В Гостомель вошел русский десант

В Гостомель вошел русский десант

Сегодня, 10:54

0

В украинских СМИ появились сообщения о том, что в Гостомель вошли российские десантники из 31-й десантно-штурмовой...

Подробнее
Генштаб ВС Украины разъяснил, почему ВС РФ до сих пор не высадили десант в Одессе

Генштаб ВС Украины разъяснил, почему ВС РФ до сих пор не высадили десант в Одессе

Вчера, 13:24

0

Генштаб ВСУ озвучил несколько версий, почему еще российский десант не высадился в Одессе. Не располагая точными...

Подробнее
Сатановский допустил окончание военной спецоперации ВС РФ за пределами Украины

Сатановский допустил окончание военной спецоперации ВС РФ за пределами Украины

Вчера, 23:44

0

Отправки оружия для украинской армии не сойдут Германии так просто с рук, и то, о чем заявляет канцлер страны Олаф...

Подробнее
Военкор Котенок рассказал, почему замедлилось продвижение ВС РФ в ходе спецоперации

Военкор Котенок рассказал, почему замедлилось продвижение ВС РФ в ходе спецоперации

Вчера, 16:19

0

О причинах снижения темпов продвижения российских военных по территории Украины, где они проводят военную спецоперацию,...

Подробнее
Управление Беглова Петербургом сравнили с адом

Управление Беглова Петербургом сравнили с адом

3-03-2022, 19:39

0

Политолог Илья Шестериков проанализировал действия Александра Беглова на посту губернатора Санкт-Петербурга. Эксперт...

Подробнее
Кто или что 2 марта погубило румынских военных пилотов вблизи Одессы, у которой идут бои?

Кто или что 2 марта погубило румынских военных пилотов вблизи Одессы, у которой идут бои?

3-03-2022, 15:09

0

Эксперты рассказали о том, что могло стать причиной крушения румынских истребителя и вертолета недалеко от Одессы....

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Поток жалоб на стихийные мусорные свалки в Петербурге не уменьшается

Поток жалоб на стихийные мусорные свалки в Петербурге не уменьшается

3-03-2022, 14:58

0

На сайте «Наш Санкт-Петербург» в статусе «на рассмотрении» находится почти две тысячи жалоб по поводу скопления...

Подробнее
Это надо знать: почему идет спецоперация на Украине

Это надо знать: почему идет спецоперация на Украине

Вчера, 15:27

0

Медиахолдинг «Патриот» просит своих партнеров и всех, кому небезразлично донесение правдивой информации до читателя,...

Подробнее
Полковник: армия России окружает ВСУ на четырех направлениях

Полковник: армия России окружает ВСУ на четырех направлениях

Вчера, 10:54

0

Российская армия может окружить ВСУ сразу на четырех направлениях, уверен полковник Сергей Хатылев. Комментируя ход...

Подробнее
Недоверие к банкам не помогло пенсионерке из Петербурга уберечь свои деньги от кражи

Недоверие к банкам не помогло пенсионерке из Петербурга уберечь свои деньги от кражи

3-03-2022, 12:34

0

Покинувшая на месяц свою квартиру восьмидесятиоднолетния жительница Северной столицы обнаружила, что в отсутствии...

Подробнее