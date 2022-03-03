Президент Путин: если у Украины появится ядерное оружие, судьба России станет иной

Для того чтобы в настоящий период времени обрести статус ядерного государства, у Украины есть серьёзный потенциал. С такой информацией сегодня, в субботу, 5 марта, выступил президент Российской Федерации Владимир Путин. Руководитель российского государства побывал на организованной встрече с женщинами лётного состава российских авиационных компаний. Мероприятие проходило в учебном центре ПАО «Аэрофлот». Об этом написали журналисты информационного онлайн-издания News.ru.

«У Украины давно, ещё с самых времён Советского Союза, имеются весьма солидные ядерные компетенции. Они до нынешних времён обладают всеми необходимыми технологиями. Это в полной мере касается и обогащения урана, и ядерных материалов — в Украине легко смогут организовать всю эту работу, если всерьёз захотят иметь настоящее ядерное оружие», — заявил Путин на встрече с персоналом лётных авиакомпаний. «Ракетные компетенции в Украине остались серьёзные, один только завод «Южмаш» чего стоит — в советские времена предприятие создавало мощную ракетную технику баллистическую межконтинентальной дальности для всего Советского Союза. Нарастят и сделают! А там из-за океана ещё и помогут это сделать, а потом скажут, что мы ядерный статус не признаём, это сделали сами! Поставят эти комплексы под контроль и с этой секунды, вот с этой самой секунды судьба России будет совсем иная. Потому-то тогда нашим противникам стратегическим не нужно даже ракеты межконтинентальной дальности, вот здесь вот будут держать нас на мушке ядерной и всё», — пояснил он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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