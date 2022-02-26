Шольц назвал события на Украине «войной Путина»

Сбербанк сделал заявление о возможности изъятия вкладов граждан
Многие российские граждане испугались за свои сбережения и ринулись к банкоматам. Люди опасаются того, что их средства...Подробнее
Олаф Шольц, выступая в бундестаге, назвал события в Украине «войной Путина», так как русский народ не хочет воевать. По мнению Канцлера Германии, президент России вынашивает планы воссоздать Российскую империю и управлять Европой по своему усмотрению. Вместе с тем Шольц подчеркнул, что Германия не отказывается вести диалог с Россией, пишет business-gazeta.ru.
Канцлер также высказал мнение о том, что начало военных действий в Украине стало «поворотным моментом» в истории Европы. Шольц также упомянул о послевоенном примирении Германии и России, что является, по его словам, важной главой в истории взаимоотношений двух стран. Канцлер также сказал, что недопустимо, чтобы этот конфликт привел «к разрыву старых связей между Германией и Россией».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Многие российские граждане испугались за свои сбережения и ринулись к банкоматам. Люди опасаются того, что их средства...Подробнее
В отношении ряда российских банков введены санкции Великобританией и США. Под самые жесткие ограничения попали ВТБ, «ФК...Подробнее
Финляндия сделала заявление о желании вступить в Альянс. Военный политолог Александр Перенджиев прокомментировал...Подробнее
Власти Украины отказались от прямого переговорного процесса с российской стороной, тем самым только усугубив свое...Подробнее
Федеральный министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил о том, что Европа стоит на пороге большой...Подробнее
Сегодня стало известно о том, что около семи вечера минувшего дня в полицию Кировского района позвонила местная...Подробнее
Сегодня около пяти часов утра медики Мариинской больницы сообщили правоохранителям о ЧП, произошедшем в терапевтическом...Подробнее
Штормовой циклон «Глэдис» усугубит снежный коллапс в Петербурге из-за неспособности коммунальных служб эффективно...Подробнее
Европейцам в любом случае придется дорого заплатить за газ. Об этом заявил обозреватель РИА Новости Александр Собко....Подробнее
В Центральном банке России объяснили, что будет с вкладами, открытыми в банках, которые попали под санкции. Ранее Запад...Подробнее
Комментировать