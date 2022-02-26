Шольц назвал события на Украине «войной Путина»

Вчера, 20:39

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Шольц назвал события на Украине «войной Путина»
Фото из открытых источников

Олаф Шольц, выступая в бундестаге, назвал события в Украине «войной Путина», так как русский народ не хочет воевать. По мнению Канцлера Германии, президент России вынашивает планы воссоздать Российскую империю и управлять Европой по своему усмотрению. Вместе с тем Шольц подчеркнул, что Германия не отказывается вести диалог с Россией, пишет business-gazeta.ru.

Канцлер также высказал мнение о том, что начало военных действий в Украине стало «поворотным моментом» в истории Европы. Шольц также упомянул о послевоенном примирении Германии и России, что является, по его словам, важной главой в истории взаимоотношений двух стран. Канцлер также сказал, что недопустимо, чтобы этот конфликт привел «к разрыву старых связей между Германией и Россией».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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