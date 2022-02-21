Политолог Рогов заявил о подготовке Зеленского и людей из его окружения к бегству с Украины

Люди из окружения президента Украины Владимира Зеленского принялись экстренно продавать элитную недвижимость в Киеве и в курортной зоне Одесской области, а также на Закарпатье. Причем согласны даже на цену ниже рыночной. Все указывает на то, что они готовятся к тому, чтобы покинуть территорию страны. Сбежит в конечном итоге и сам Зеленский, считает политолог Владимир Рогов. Однако перед этим, предупреждает он, может произойти провокация с огромным количеством жертв.

Рогов сообщил, что члены семей людей из окружения Зеленского уже улетели за границу. Кто в Лондон, кто за океан - в США и в Канаду.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак экстренно приобрел в центре Лондона пентхаус, при этом прошла информация, что он еще и переплатил два миллиона фунтов.

На основе этих сведений Рогов предположил, что все сейчас указывает на то, что украинская политическая элита жить в своей стране не намерена. И самое страшное, если на прощание они устроят провокацию, которая многим гражданам будет стоить жизней.

Сейчас ВСУ активно продвигаются не только в сторону Донбасса, но и в крымском направлении. Местные жители рассказывают о перемещении украинских войск со стороны Одессы и Николаева, а еще Запорожья и Херсона. В сторону недавно признанных Россией республик направляются порядка 600 единиц боевой техники, в том числе танки, РСЗО, артиллерия.

«Сейчас мне присылают десятки фотографий из Запорожья, из Бердянска: там в срочном порядке перевозят десятки грузовиков с гробами. Харьков направил заявку на 18 тысяч гробов. То есть Зеленский реально собирается утащить в могилу тысячи и тысячи людей! Страшно представить, что на самом деле сейчас может произойти», - поделился политолог в беседе с «МК» .

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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