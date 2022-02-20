Политолог Сатановский прокомментировал реакцию Китая на признание ЛДНР

Политолог Евгений Сатановский считает ожидаемой реакцию Китая на признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Он отметил, что Россия не нуждается в особой поддержке Пекина касательно тех проблем, которые возникли из-за Украины, передает Свободная Пресса . Поэтому, по его мнению, дипломатический ответ Пекина на признание Москвой ДНР и ЛНР, вполне устроит Кремль.

«Россия делает все, что хочет делать Россия, а Китай, в случае чего, я имею в виду ситуацию с Тайванем, будет делать все, что хочет Китай. Это стандартная ситуация», — заявил Сатановский.

По его словам, Китай в присущей ему форме, продемонстрировал, что не будет вмешиваться в ситуацию вокруг Украины. России, заявил Сатановский, не нужна помощь Китая в вопросах Донбасса.

Отметим, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, представитель Китая Чжан Цзюнь призвал стороны проявить сдержанность и избегать эскалации. Но он не высказался о необходимости поддерживать территориальную целостность Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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