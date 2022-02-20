Линднер: решение Путина изолирует РФ и нанесет ущерб гражданам

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер сообщил о негативных последствиях, которые коснутся России из-за признания независимости ДНР и ЛНР. Политик указал, что жесткие санкции, которые не заставят себя долго ждать, фактически создадут экономическую и политическую изоляцию для РФ, что приведет к образованию кризиса в России, передает «ИА Красная Весна».

Глава Минфина Германии Кристиан Линднер оценил экономические перспективы РФ, которые образуются после признания Владимиром Путиным независимости Донецкой и Луганской народных республик. Министр указал, что та экономическая и политическая блокада, которая образуется для России от стран Европы, может спровоцировать масштабный кризис в РФ, который в первую очередь отразится на гражданах страны.

«Решение Путина о признании независимости ДНР и ЛНР будет иметь очень негативные экономические последствия — мировое сообщество будет расторгать деловые договоренности с российскими предприятиями, что определенно спровоцирует девальвацию рубля», - прокомментировал Кристиан Линднер.

Политик добавил, что признание Россией суверенитета республик Донбасса нарушает международное право, поэтому вероятность введения крайне жестких экономических ограничений для РФ остается очень высокой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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