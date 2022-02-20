Бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крэйг Робертс в своем блоге описал вероятное развитие событий относительно Украины и предсказал поведение США после признания Россией Республик Донбасса. В частности, он подчеркнул, что США выступают за самоопределение, но только в том случае, если самоопределение является результатом госпереворота под руководством Вашингтона. Робертс подчеркнул, что США никогда не признают независимость Донбасса.

Он также отметил, что Белый дом будет стимулировать противостояние между Украиной и Россией, хотя признание ЛДНР затрудняет такие задачи, пишет rossaprimavera.ru

По мнению эксперта, Вашингтон будет пытаться разжечь войну между Украиной и Россией, а западные СМИ будут продолжать предсказывать российское вторжение. Робертс отмечает, что The New York Times получит отчет ЦРУ и заявит, что признание республик Донбасса является подготовкой к российскому вторжению. Украинцы понимают, что никто не придет им на помощь, если начнется война с Россией. Робертс высказал мнение о том, что Зеленский почувствует облегчение, так как теперь он сможет с чистой совестью противостоять попыткам Вашингтона использовать украинскую армию для нападения на Донбасс, подчеркнул аналитик.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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